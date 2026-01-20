駭客入侵伊朗國家電視台 播放流亡王儲畫面

19日凌晨的網路影片顯示，駭客干擾了伊朗國家電視台的衛星傳輸，播放了支持該國流亡王儲的影片，並呼籲安全部隊不要「將你的武器對準人民」。這是繼伊朗全國性抗議活動後發生的最新一起的干擾事件。

此前，活動人士表示，當局抑制抗議的鎮壓死亡人數已達至少3,941人。他們擔心，隨著伊朗內部消息傳出，死亡人數還會大幅上升。伊朗仍受到政府決定斷網的影響。伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)原本受邀在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)上發表演說，但由於這些殺戮事件，論壇取消了對他的演說邀請。

在此同時，美國和伊朗持續因為鎮壓行動而關係緊張，美國總統川普( Donald Trump)此前為這個伊斯蘭共和國畫下2條紅線：殺害和平示威者和德黑蘭在示威後進行大規模處決。一艘數天前仍在南海(South China Sea)的美國航空母艦徹夜通過新加坡，進入麻六甲海峽(Strait of Malacca)，這條航線可能通往中東。

國家電視台播出干擾

這段影片是在18日夜間，透過伊朗官媒「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」(Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB)的衛星在多個媒體播放。影片播放了流亡王儲芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)的2段影片，隨後出現了安全部隊和疑似穿著伊朗警察制服的其他人員畫面。影片聲稱，其他人已經「放下其武器，宣誓向人民效忠」，但並未提供任何證據。

影片上的文字顯示：「這是給軍隊和武裝部隊的訊息。別將你的武器對準人民。為了伊朗的自由，加入全國人民的行列。」

據信與伊朗準軍事組織革命衛隊(Revolutionary Guard)關係密切的半官方法斯通訊社(Fars news agency)，援引國家廣播公司的一份聲明表示，其訊號在「國家部分地區短暫受到不明來源干擾」。聲明並未提及干擾內容。

一份來自巴勒維辦公室的聲明承認，干擾顯示了王儲的畫面。聲明並未回應美聯社關於駭客攻擊的提問。巴勒維在伊朗境內支持度究竟如何，目前仍是未知數，不過自鎮壓行動展開以來，在示威活動與夜間一直有支持伊朗國王的呼聲。

18日的駭客事件並非伊朗廣播首次遭到干擾。1986年，「華盛頓郵報」(Washington Post)報導，美國中央情報局(CIA)向巴勒維的盟友提供了「一台迷你電視發射器，竊取伊斯蘭共和國境內兩個電台的訊號，用於王儲向伊朗進行秘密廣播11分鐘」。

2022年，多個頻道播出了流亡反對組織「伊朗人民聖戰者組織」(Mujahedeen-e-Khalq)多名領導人的畫面，以及呼籲處死伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的標語。

美國航空母艦或正駛往中東

隨著德黑蘭和華盛頓之間緊張局勢持續高漲，美聯社19日分析的船舶追蹤數據顯示，林肯號(USS Abraham Lincoln)航空母艦及其他美軍船艦，通過新加坡後出現在麻六甲海峽，其航線可能通往中東。

此前，林肯號及其打擊群一直在南海活動，就台灣地區局勢緊張威懾中國。追蹤數據顯示，小彼得森號(USS Frank E. Petersen Jr.)、麥可墨菲號(USS Michael Murphy)、斯普魯恩斯號(USS Spruance)等勃克級(Arleigh Burke-class)飛彈驅逐艦均與林肯號一起通過麻六甲海峽。

多家美國媒體引述匿名官員的話報導，以聖地牙哥(San Diego)為母港的林肯號正在前往中東的途中。該航母的艦載機可能還需要數天的時間才能抵達該地區作戰範圍。中東一直缺乏航母打擊群，也沒有可進行兩棲行動的戰鬥群，鑑於海灣阿拉伯國家普遍反對此類襲擊，任何針對伊朗進行軍事行動的討論都可能因此變得更加複雜。

在此同時，世界經濟論壇撤銷了其對阿拉奇在達沃斯發言的邀請。

該論壇表示，「儘管他在去年秋天就受到邀請，過去幾週伊朗平民的悲慘傷亡，意味著伊朗政府今年不適合派代表參加達沃斯論壇。」

伊朗駐瑞士大使巴瑞馬尼(Mahmoud Barimani)稱此一決定為「不合理的行為，無疑是受到反伊朗勢力和激進美國猶太復國主義者的壓力與影響」。

另外，慕尼黑安全會議(Munich Security Conference, MSC)同樣因為鎮壓行動，撤銷了對伊朗政府官員的邀請。 (編輯:柳向華)