駭客入侵大有巴士！客運看板驚見政治標語 公路局令全面盤查

民眾反映在桃園機場搭乘客運，車上出現「台獨勢力必亡」等字眼。交通部公路局今表示，已派員前往大有巴士公司查核，此案非公司人員所為，是後端廠商系統遭駭客入侵，相關內容已撤除。公路局也要求客運業者全面盤查、出車前檢查有無不當資訊。

公路局說明，114年12月31日民眾反映搭乘大有巴士「【1968】新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運路線之車內站名顯示看板，顯示政治及疑似統戰等不當內容一案。

公路局指出，第一時間已派員前往該公司查核並掌握本案非大有巴士公司人為所致，是後端配合廠商之系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入的爭議內容移除。

公路局提到，已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。

