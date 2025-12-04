駭客挑釁失敗？華碩二度聲明：用戶隱私與產品皆無影響

圖為華碩董事長施崇棠。

華碩遭到駭客集團Everest公開成功入侵內部伺服器、竊取高達1TB資料，華碩繼昨日晚間說明僅是外部合作廠商的手機相機影性處理原始碼受影響，今日下午第二度說明，強調已初步排除內伺服器被入侵的可能性，對華碩產品、用戶隱私都沒有影響，判斷駭客只是「恫嚇取財」。

駭客集團Everest日前在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並竊取超過1TB的資料，內容包含廣泛用於筆電、手機的相機原始碼，駭客更要求華碩必須在3日晚間11點前透過加密通訊工具聯繫，若未聯繫，他們可能會公開竊取來的資料。

華碩3日晚間發布聲明，華碩的供應商遭駭客攻擊，手機相機部分影像處理原始碼受影響，此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，後續會持續強化供應鏈安全。

手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發， 以達成各項照相效果的優化，駭客組織前日於網路上表示取得華碩的部分影像處理原始碼，並判斷駭客只是恫嚇取財。

華碩強調，經內部盤查，已初步排除內伺服器被入侵的可能性，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，而且，影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，對華碩產品與用戶隱私均無影響，對華碩的財務、業務亦無重大影響，華碩表示將會持續盤查及完善後續資安管理。



