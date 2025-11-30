駭客秒破！全球「前20大」弱密碼曝光

（記者周德瑄／綜合報導）科技進步雖讓網路使用更便利，但弱密碼依然是駭客最容易突破的缺口。兩家網路安全公司今年審查大量外洩資料後發現，美國人最常使用的密碼依舊是admin、password與123456，簡單、好記卻也最危險。專家提醒，不少人仍重複使用弱密碼，讓個資與帳號在不知不覺中暴露於風險。

示意圖／網路安全公司公布今年最常見弱密碼，admin再度奪冠。（擷取自 免費圖庫 Pixabay）

根據NordPass與NordStellar分析，2025年大量洩漏憑證中最常見的依舊是以簡單英文與連號組成的密碼，前20名包含admin、password、123456、12345678、12345等變體，許多人只在字母後加上數字或符號，依舊難逃被破解的命運。不只美國如此，全球用戶也長期偏好易記組合，其中123456仍是最常見密碼之一。

廣告 廣告

調查也指出，年輕族群與高齡用戶最常使用弱密碼。前者習慣依序輸入長串數字，後者常以名字當作密碼，兩者都鮮少創建真正隨機的安全組合。儘管許多服務開始要求加入特殊符號或混合大小寫，但多數人依舊沿用有規則可循的套路，使密碼強度仍然偏低。

專家強調，只要建立幾個習慣，就能大幅提升帳號安全，包括使用至少20字元的隨機密碼、混合字母與符號、避免規律字串、不要重複密碼、使用密碼管理器，以及開啟多因素驗證。保護個資並非困難的技術門檻，而是每個人都能做到的日常基本功。

更多引新聞報導

拋「男女服兵役、禁止出境」規劃！北市議員表示：反對者即中共同路人

1年跑遍百場婚宴！正妹帶紅包打包剩菜原因暖到哭

