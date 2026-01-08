駭客組織「鹽颱風」 侵駭美國會幕僚電郵

記者賴韋廷／綜合報導

英國《金融時報》7日報導，中共支持的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon），於去年12月被發現入侵美國聯邦眾議院外交、情報與軍事事務等多個重要委員會幕僚使用的電子郵件系統，藉此竊取國會機密資料。

報導指出，此次竊密事件由中共情報機構策動，針對外交委員會、情報委員會和軍事委員會助理所使用的電郵系統發動攻擊。去年11月聯邦參議院的多個辦公室也曾遭受類似攻擊，駭客可能趁機竊取參議院各辦公室間的通訊內容。知情人士表示，目前尚不清楚中共駭客是否已藉此取得國會議員的電子郵件。

美國聯邦參議員華納指出，美國公眾對於「鹽颱風」等中共駭客組織的關注不足。此外，他也指美國網際網路服務業者（ISP）由於系統建置時間較早，在面對這類攻擊時顯得格外脆弱。華納更警告，除非使用加密設備，「否則駭客可以鎖定我們任何一個人。」

北京當局近年多次利用「亞麻颱風」（Flax Typhoon）、「伏特颱風」（Volt Typhoon）等駭客組織對外發動攻擊，以癱瘓關鍵設施、竊取重要資料。美國去年曾針對與「鹽颱風」相關的企業及實體施加制裁，未來也不排除繼續擴大制裁範圍。

駭客組織「鹽颱風」去年12月被發現入侵美國聯邦眾議院多個重要委員會幕僚使用的電子郵件系統，藉此竊取國會機密資料。（達志影像／美聯社資料照片）