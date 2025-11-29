駭客輕易破解！全球常用密碼前20名曝光 老年人愛用「這款」
科技中心／彭淇昀報導
隨著科技越來越進步，駭客也得以快速入侵線上帳戶，對此，有2家網路安全公司發現，透過審查數百個外洩密碼，統整出今年美國人最常用的密碼前20名，其中前3名分別為admin、password、123456。
根據NordPass和NordStellar兩家網路安全公司指出，即使現在有很多新的防範工具、完善的教育資訊，但「弱密碼」在2025年仍是一大問題。
NordPass公布2025年最常使用的密碼排行榜前20名，其中前3名分別為admin、password、123456；第4至第20名依序為12345678、123456789、12345、Password、12345678910、Gmail.12345、Password1、Aa123456、f*******t、1234567890、abc123、Welcome1、Password1!、password1、1234567、111111、123123。
不只美國人「愛用」這些密碼，全球也有不少人使用，根據全球區師數據顯示，「123456」密碼最為常見，因為容易記，但也容易被破解。不過現在設置密碼的限制開始包含特殊符號，不過強度仍偏弱，包括P@ssw0rd、Abcd@1234等等。
此外，NordPass還發現，18歲的年輕人和80歲的年長者經常使用「弱密碼」，年輕人偏好長串數字，而年長用戶則傾向使用名字，且這2大族群都很少創建「安全隨機密碼」。
對此，專家提出能阻止駭客攻擊，且提升網路安全的6種方式，這樣一來就能保護帳號、避免個資外洩，包括「建立強隨機密碼」，選擇長密碼或密碼短語，密碼長度至少應為20個字元；混合使用字母、數字和特殊字元、「避免使用固定模式」、「避免重複使用密碼」、「使用密碼管理器」、「啟用多因素身分驗證（MFA）」、「保持軟體更新」。
