駭客通知車主個資遭洩！南陽實業回應 網曝背後真相

有現代汽車車主在23日收到來自駭客集團的簡訊，提醒個資遭到外洩，引起民眾擔憂。示意圖／翻攝自Pixabay

韓國現代汽車總代理南陽實業，23日傳出遭駭客入侵！不少車主收到一封可疑簡訊稱，「您的個資已遭南陽實業洩露」，讓不少用戶擔憂不已。對此，公司承認「簡訊系統」被入侵，並表示已全面啟動防禦機制和備援措施，提醒車主請勿點擊不明連結，或提供個人、金融資訊。

冰原狼全球勒索！16家公司受害

網友在臉書社團「爆料公社」PO圖發文表示，自己收到一封署名來自DireWolf Ransom Group的簡訊，寫著「特此告知，您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露。南洋企業對您的隱私資訊漠不關心，完全沒有採取任何措施保護客戶隱私。如果您日後因此遭受詐騙或損失，請務必追究他們的責任，要求賠償。」讓網友感到擔憂，也提醒其他購買現代汽車的車主，要多注意。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「詐騙？被駭？還是員工報復」、「我也收到了，發生什麼事了」，有網友認為，應是駭客組織拿到資料，結果勒索不成，藉此廣發簡訊報復，指出「其實這封郵件本身就是一個詐騙」，而這也是台灣史上首次有駭客用簡訊通知車主「個資外洩」。

根據《鏡週刊》調查，DireWolf Ransom Group（冰原狼）為新興勒索軟體集團，自今年5月起持續在全球發動攻擊，尤其針對製造與科技產業下手，採取「加密 + 外洩」的雙重勒索。該集團至今已對11個國家的企業出手，共計16家公司受害。

南陽實業承認遭入侵

駭客集團發送簡訊後約2小時，南陽實業官方也緊急用簡訊通知，承認公司「簡訊系統」被不法人士入侵，導致部分車主收到駭客簡訊，表示公司資安部門已即刻全面啟動防禦機制與備援措施，並將報請司法單位協助處理。提醒車主不要點擊不明連結，或提供個人、金融資訊。



回到原文

更多鏡報報導

孩子可愛想記錄可以！醫師示警「數位足跡」恐成霸凌惡夢

星巴克營收下滑 咖啡不再賺錢？宣布跨界時尚美妝產業

病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他