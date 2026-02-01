駭聞！2026年8月12日14點33分日全食 地球失重7秒導致4000萬人傷亡？

▲「日全食」奇景，台灣要等到2070年，才有日全食出現。（圖／台北市立天文館提供）

【記者 沁諠／台北 報導】近日，一則「2026年8月12日日全食期間引力波引發末日」的警告全網發酵。科學家明確澄清：這是徹頭徹尾的謠言！「末日警告」引爆全網，時間鎖定在2026年8月12日14點33分日全食之時，說是黑洞併合產生的引力波，會引發一場持續7.3秒的全球重力異常，預計造成4000萬人傷亡。

謠言唯一盜用的真實事件，就是今年8月12日即將上線的日全食。日全食本質上，只是月球運行到太陽和地球之間，暫時擋住了太陽射向地球部分區域的光。這只會影響光照，對地球的引力場、地月距離和運行軌道都毫無影響。日全食已經不足為奇，謠言的敘事便給日全食套上了「引力崩潰」這件看似更科學的外衣。

但是謠言中的「重力異常」其實並不等同於「引力崩潰」。例如中國太空站裏的太空人，他們所處的飄浮失重狀態，並不是脫離了地心引力，只不過是引力沒有表現為把太空人拽向地球的重力，而是轉化成了“牽引”他們以每秒約8公里的速度環繞地球的向心力。而愛因斯坦認為，引力的本質，其實是有質量的物體導致時空發生彎曲。地球繞著太陽轉，不是因為太陽「拉」地球轉圈，而是太陽的質量壓彎了周圍的時空，地球只是沿著這個彎曲時空的路徑運動。只要質量存在，時空的彎曲就存在，重力就絕不會憑空「消失」。

至於謠言中作為「元兇」的引力波，則更是被刻意誇大。當宇宙中的重力波傳到地球時，其訊號非常微弱，需要極其精密的儀器才能探測。所謂「重力波交匯引發全球災難」，是把一個極其微弱的天文信號，編成了足以撼動行星的史詩級災難，這也完全背離了基本的物理事實。

從「七星連珠引發世界末日」，到「人造黑洞吞噬地球」，再到“引力波引發地球重力異常」，可能每一代人都經歷過類似的謠言。但歷史證明，每一次謠言都終將被科學事實徹底擊碎。

2026年8月12日14點33分的這次日全食將經過俄羅斯、格陵蘭、冰島、西班牙、葡萄牙的極小一角；日偏食將涵蓋北美洲北部、歐洲大部分、非洲西北部及週邊部分地區。