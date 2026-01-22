駿馬呈祥迎新春 台中孔廟名家揮毫1/31登場

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕農曆春節將至，台中孔廟攜手台中市青溪新文藝學會將於1月31日上午舉辦丙午年「駿馬呈祥，迎春揮毫」活動，邀請30位書法家、年畫家及版畫師現場揮毫，讓民眾免費索取年字年畫。

民政局長吳世瑋表示，今年特別準備600份春聯及年畫紙免費贈送，現場並設有年畫拓印體驗區及迎春納福木飾手作吊飾製作區，讓親子同樂，歡迎市民朋友前來領取限量春聯並參加應景活動，歡喜迎接新春佳節。

台中孔廟所長李書華表示，台中孔廟迎春揮毫活動今年邁入第11年，除書法揮毫外，現場也規劃年畫拓印體驗區，透過簡單易懂的教學方式，讓孩童親身體驗傳統拓印技術之美；另設有迎春納福木飾手作吊飾製作區，限量200份，讓小朋友發揮創意，完成專屬的年節作品，市民所獲得的春聯及手作吊飾，可於農曆年前布置家中，增添過年喜氣。

台中孔廟說明，活動當天將邀請南區永興社區舞蹈隊帶來熱鬧的開場表演，並由天籟美聲的北屯區中天寺慈韻合唱團獻上精彩樂音，讓民眾在欣賞書藝之餘，也能沉浸於樂舞交織的藝術饗宴。