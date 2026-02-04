駿馬報春臺中領鮮 臺中地區農會慶祝農民節 展現豐碩農業生命力

黃國榮副市長今4日出席台中地區農會農民節活動並與傑出農友合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市臺中地區農會於今（4）日，在農會5樓農業推廣教育活動中心舉辦「慶祝115年度農民節大會暨農業推廣教育成果展」。今年大會以「駿馬報春 臺中領鮮」為題，不僅表揚了在農業前線辛勤耕耘的178位優秀農民朋友，更向大眾呈獻過去一年質量並進、多項產值顯著成長的傲人成績單。

大會開幕由西屯幼兒園的小朋友們帶來「龍馬精神賀新春」表演，充滿活力的舞姿象徵著農業轉型的新生機；接續由北屯幼兒園以磅礡的「鼓舞慶太平」慶賀五穀豐登，為典禮拉開歡樂序幕。

在今日呈獻的114年度農業生產成果中，多項農產表現亮眼，具體數據包括:稻(糙米)4,004公噸、果品類2,318公噸、麻竹筍366公噸、花卉700萬枝、毛豬7,741頭。對比去年，毛豬產量呈現倍數爆發成長，稻米與麻竹筍亦有顯著增長，顯示在市府政策輔導與農會全力支援下，推動智慧農業與青農回流的策略，帶動本市農業產值邁向新的里程碑。

臺中市黃國榮副市長表示，農業是臺中最引以為傲的根基，看到今年度各項農產產量皆較去年大幅提升，顯見市府推動的青年加農計畫與農業技術轉型已發揮成效。市府未來將持續與各級農會攜手，成為農友最堅實的後盾，帶領臺中農業邁向國際化與永續發展。

慶祝115年度農民節大會，表揚在農業前線辛勤耕耘的178位優秀農民朋友。（圖/記者廖妙茜拍攝）

臺中地區農會總幹事指出，回顧 114 年度，在農友與農會攜手努力下，本會在各項推廣工作上，也繳出亮眼的成績單：本會輔導之北屯區養蜂產銷班參加「114 年度臺中市國產龍眼蜜評鑑活動」，榮獲 特等獎 2 名、頭等獎 1 名，充分展現臺中地區蜂蜜品質的卓越與農友專業的深厚實力。

在人力培育方面，本會四健指導員獲選為「114 年國際農村青年交換訪問代表」，前往 瑞士交流學習，不僅為農村青年開拓國際視野，也讓臺中地區農業與世界接軌。

在家政推廣成果上，本會參加臺中市「114 年特色家政班－家政班之最」評選活動，榮獲 「手之巧」冠軍，展現家政班姐妹們的巧思、技藝與團隊精神。

在農村工藝與文化傳承方面，本會輔導的竹藝編班班員共有 7 位，參加南投縣文化局竹藝博物館舉辦的「2025 竹藝產品開發競賽」，榮獲優選及入選獎項，成功將傳統竹藝結合創新設計，為農村產業注入文化與創意的新生命。

此外，本會更榮獲農業部 114 年第四屆全國十大綠色照顧優良典範—「綠色健康楷模獎」，這項榮耀不只是對農會的肯定，更是對農友、家政班、志工與所有投入綠色照顧工作的夥伴們，最大的鼓勵。