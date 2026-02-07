駿馬奔騰迎新春！民雄鄉公所舉辦新春揮毫贈春聯

（記者黃信峯／嘉義報導）農曆新年將至，嘉義縣民雄鄉公所為營造溫馨喜氣的年節氛圍並推廣書法藝術，今（７）上午在民雄保生大帝廟前廣場舉辦2026「駿馬奔騰迎新春，妙筆生花寫春聯」丙午年新春揮毫活動，邀集書法家、在地學子及返鄉青年共同於廟埕揮毫，免費致贈春聯，現場年味十足、氣氛熱絡，與鄉親共迎新春佳節。

圖/嘉義縣民雄鄉公所舉辦2026「駿馬奔騰迎新春，妙筆生花寫春聯」丙午年新春揮毫活動。記者黃信峯翻攝

本次活動由民雄鄉公所主辦，民雄鄉立圖書館及民雄國民小學承辦，並結合民雄文教基金會、民雄保生大帝廟管理委員會及民雄國民小學家長會共同協辦，展現公私協力推動文化活動的成果。活動特別邀請雲嘉南地區黃枝文、吳嘉文及吳滿3位書法家，與由蔡明昇校長帶領的在地國中小學生及旅外學子共同參與，在書法家引領下現場書寫春聯與春條，象徵文化世代傳承與在地情感凝聚。

圖/嘉義縣民雄鄉公所舉辦2026「駿馬奔騰迎新春，妙筆生花寫春聯」丙午年新春揮毫活動。記者黃信峯翻攝

當日免費致贈春聯活動，現場領取二聯式號碼牌後，即可至領物區領取一副春聯，預計提供200份與鄉親們共享，讓鄉親將滿滿祝福帶回家。此外，亦規劃春節掛飾DIY體驗，限額15組親子參加，除了讓小朋友自由創作過年掛飾外，更可體驗揮毫樂趣，為家中增添濃厚年節氣氛；活動現場還提供免費飲品，與鄉親共享團圓前夕的暖心時光。

民雄鄉長林于玲表示，農曆春節是民間最重要的傳統節慶，透過在廟宇場域舉辦新春揮毫活動，不僅讓書法藝術走入日常生活，也促進鄰里間的互動交流，營造溫馨和樂的社區氛圍。藉由書法家帶領年輕學子共同參與揮毫，更象徵文化扎根與世代傳承，未來將持續結合在地團體與學校資源，為民雄注入永續的文化新活力，也歡迎大家明年繼續一起回到廟埕寫春聯。

圖/嘉義縣民雄鄉公所舉辦2026「駿馬奔騰迎新春，妙筆生花寫春聯」丙午年新春揮毫活動。記者黃信峯翻攝

