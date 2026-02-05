「駿馬奔騰、福氣滿盈」 中市南區公所春聯揮毫猜燈謎喜迎馬年

《圖說》迎接馬年，中市南區區長李美麗歡迎民眾到南區走春。

【民眾網諸葛志一臺中報導】為迎接2026丙午馬年的到來，南區區公所於 5日上午舉辦「駿馬奔騰、福氣滿盈」春聯揮毫暨猜燈謎活動。南區區長李美麗特別邀請 9 位書法名家現場揮毫，展現深厚的文字美學功力；今年更首度結合趣味猜燈謎，吸引大量民眾駐足參與，現場氣氛熱烈。

活動在李美麗區長與書法老師們共同開筆寫下吉祥祝賀詞後揭開序幕，預祝民眾「馬到成功」、「福氣滿盈」。南區吉祥物「阿柴」也穿上賀歲裝扮現身，發放特別印製的限量吉祥物紅包袋，現場排隊人潮絡繹不絕。

廣告 廣告

今年活動亮點除了名家墨寶，更加入了「智力大考驗」猜燈謎環節，民眾在領取春聯之餘，紛紛挑戰趣味謎題，現場驚呼與笑聲不斷。包含南區戶政事務所蕭淑娟主任、衛生所劉素琴主任及多位立法委員、市議員服務處代表均親自到場，與民同樂共迎新春。

《圖說》南區區公所「駿馬奔騰、福氣滿盈」春聯揮毫猜燈謎活動。

李區長在活動中特別推薦，南區擁有豐富的觀光景點與多樣的在地美食，非常適合全家大小在馬年春節期間前來「走春」體驗。喜歡戶外活動的家庭可以前往福田水資源回收中心，體驗深受小朋友喜愛的溜滑梯、滑草道及攀岩等親子共融設施；偏好拍照打卡的年輕朋友，則不能錯過擁有馬卡龍色系外牆的「長春、城隍里聯合活動中心」。

李區長表示，為了替燈會提前暖身，南區公所、城隍廟及醒修宮即日起已同步設置「姆明特製立牌」，歡迎市民朋友在南區走春接平安的同時，也一同來尋覓這些可愛的身影，提前感受「幸福蜜馬」的佳節魅力，歡迎市民家人踴躍參加！