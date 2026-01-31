駿馬奮蹄迎新年 安平樹屋限量春聯免費送

〔記者洪瑞琴／台南報導〕免費春聯來了！迎接農曆春節，安平樹屋今(31)日下午2點到4點舉辦「2026年丙午〔駿馬奮蹄〕迎春揮毫賀新年」，邀請書法名家現場揮毫寫春聯，讓民眾把新年祝福帶回家。

活動地點就在朱玖瑩故居所在的安平樹屋園區，書法名家廖興起、王美美、吳秀貞親筆揮毫，民眾可挑選喜歡的吉祥佳句，或請老師現場書寫。現場限量發放150張號碼牌，每人限領一份，數量有限、送完為止。

南市文化局表示，參加活動之餘，也能順道參觀朱玖瑩故居。朱玖瑩是台灣重要的書法教育推廣者，故居現規劃為紀念館，開放民眾入內欣賞書法藝術之美，在濃濃年味中感受文化氣息。

另外，南市議會也推出馬年應景春聯，邀請南瀛書法協會榮譽理事長陳勝雄揮毫書寫「天驥護佑」，象徵祥瑞守護、馬年順遂。春聯即日起於南市議會永華與民治議事廳上班時間免費索取，每人限取一份，送完為止。

想迎新年、討好彩頭的民眾，記得把握機會，把書法名家的祝福貼回家，一起迎接喜氣滿滿的馬年新春！

