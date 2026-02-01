駿馬獎座致敬最溫柔英雄 雲林縣寄養家庭授證典禮

▲寄養家庭授證典禮，雲林縣長張麗善(中)、家扶主委陳燦勲(後左四)、社會處長林文志(後右四)、縣議員黃美瑤(後右二三)、張嘉郡丁學忠立委副主任林書玄(後右一)、黃凱議長助理黃鳳(後左三)與珈珈老師(後右二)團隊，一起給予家養家庭肯定，並邀請社會愛心一起加入寄養行列。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府感謝寄養服務長年無私付出，與雲林家扶2/1為6戶新加入與原服務29戶，共35戶寄養家庭舉辦115年度授證典禮，縣長張麗善以『駿馬奔騰-迎新歲』攜手家扶主委陳燦勲向寄養家庭致最高敬意，肯定為寄養童扮演生命的貴人。

雲林縣長張麗善感謝表示：當原生家庭罹患重病、入獄，或照顧者不適任親職，虐待、疏忽等造成兒童少年原生家庭無法穩定照顧，甚至阻礙身心健全成長時，透過縣府公權力介入，安排適合寄養家庭提供兒少一個有計畫性的替代照顧；這時家扶寄養家庭發揮功能，提供住宿、生活協助、教育、醫療、配合心理輔導與治療，還有就學、娛樂休閒等～「打開家門，讓愛住進來」。

▲雲林縣長張麗善、雲林家扶陳燦勲主委一起與貴賓頒發寄養家庭聘書同時感謝寄養家庭無私奉獻的愛。(記者劉春生攝)

駿馬奔騰115年寄養家庭授證中，更表揚最佳生活獎林燕萩等5戶、最佳陪伴獎何月蘭等5戶、最佳支持獎李雅敏等5戶、最佳互動獎劉學成/蔣紅英等5戶、最佳合照蔣林恆嘉/謝孟真等4戶與最佳時刻獎黃慶運/陳敏雀等5戶，接受縣府與家扶社工們掌聲與喝采還有更多感謝～為寄養童打造安全、穩定充滿愛的成長環境。

雲林家扶主委陳燦勲特別謝謝張麗善縣長：寄養家庭是社會安全網中最重要一環，雲林縣府持續與家扶寄養家庭攜手，讓寄養童能夠安心受照顧接受穩定服務。張麗善縣長守護寄養童安心生活成長，更是寄養童最佳守護。與寄養家庭們共同將「最佳守護」送雲林縣長張麗善，感謝縣府多年來對寄養服務重視與支持。這個獎項代表一個縣市對孩子承諾-守護，也讓「最佳守護獎」實至名歸的詮釋。

▲雲林家扶陳燦勲主委與寄養家庭，感謝張麗善縣長對雲林縣兒童保護與寄養服務的守護，特別贈送最佳守護獎座給縣長。(記者劉春生攝)

雲林縣府社會處長林文志歡喜寄養家庭們共同將『最佳守護獎』送給縣長，林文志處長指出：寄養家庭的照顧不僅是生活上陪伴，更是情感與心理層面修復。許多寄養童曾經歷生理與心理創傷，而寄養家庭以愛與包容，陪伴孩子重新建立安全感，這樣的付出值得被社會看見與尊敬。「越受傷的孩子，越需要越溫柔的陪伴。」

雲林家扶陳燦勳主委表示：寄養家庭在孩子最需要時刻，用溫暖雙手接住他們。寄養家庭做的不是轟轟烈烈，而是在孩子害怕時陪著他、在孩子哭泣時擁抱他、在孩子露出笑容時願意一起開懷大笑。寄養家庭沒有華麗舞台，卻在每一個平凡日子裡，為孩子寫下最動人的生命篇章。駿馬奔騰迎新歲就是要讓大家看見，寄養爸媽才是最溫柔的英雄。」「讓孩子重新展露笑容，是我們與寄養家庭共同的使命。」

『有人用鏡頭記錄人生，有人用掌聲換得榮耀』，在雲林家扶寄養家庭用全部家人，陪伴寄養童走過生命中最不容易的一段路。雲林家扶寄養組05-6323200誠摯邀請加入寄養行列，家扶將提供完整專業培訓與社工支持，只要願意付出關懷與時間，一起成為孩子生命中，那個「剛剛好出現的人。「給孩子一個家，也給自己一份溫暖的成就感。」