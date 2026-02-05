駿馬賀新春溫情迎新年 高雄女監面對面懇親會 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

農曆春節即將到來，高雄女子監獄為撫慰收容人濃濃的思鄉之情及強化家庭支持力量，春節前夕，特於今（5）日與財團法人台灣更生保護會高雄分會合作辦理春節面對面懇親活動，總計363位收容人及672位家屬參加。

2026年適逢馬年，馬象徵著奔放、力量與前進的精神，高雄女監以「駿馬奔騰」為主題，在該監戒護區二樓教誨堂精心佈置作為活動場地，由多種環保素材組成的大型紙雕佈置，象徵著充滿活力，不畏困難，勇敢追夢的姿態。

會場四周並由該監氣球創意班收容人使用各式繽紛造型氣球裝飾鋪陳出溫馨愉悅的氛圍，拉近了家屬與收容人久未見面的距離感。活動結束前並將應景的可愛小馬造型氣球贈予現場小朋友，監方的用心，為活動增添許多歡樂，場面既溫馨甜蜜，著實令人動容。

收容人佩佩（化名）靜靜坐在會場一角，引頸期盼年邁父母及幼女到來，心情顯得錯綜複雜且百感交集，稚氣未脫的女兒一句「媽咪～我好想妳喔～」，頓時讓身為人母的佩佩淚崩拭淚，握住父母粗糙的雙手，佩佩為過往種種無知的行為誠心懺悔。坦言過去的自己總是好高騖遠，為追求快速致富加入詐騙集團的佩佩下定決心，出監後會善盡母職，善用自身所長及在監所學習的技訓技能，讓自己脫胎換骨，活出精彩人生。

典獄長饒雅旗表示，親情是一盞明燈，家庭更是一個人最重要的依靠，也是支撐人生走過低潮的重要力量。辦理面對面懇親的目的希望同學們除了能與家人面對面交流、彼此關懷，更是一種支撐向上的動力，並透過家庭支持與接納，強化收容人積極復歸的信心。期勉同學能用心體會家人的愛與關懷，懇親會不僅是一個團聚的時刻，更讓親情的溫暖打破高牆隔閡。

