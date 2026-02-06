駿馬賀新春 高雄女子監獄辦理面對面懇親活動

高雄女子監獄為撫慰收容人濃濃的思鄉之情及強化家庭支持力量，春節前夕，特於五日攜手財團法人臺灣更生保護會高雄分會合作辦理春節面對面懇親活動，總計三百六十三位收容人及六百七十二位家屬參加。

高雄女子監獄今(六)日說明，為讓參加面對面懇親活動的收容人與家屬都能感受到佳節溫馨氣氛，於該監戒護區二樓教誨堂精心佈置作為活動場地，由多種環保素材組成的大型紙雕佈置；二○二六年適逢馬年，馬象徵著奔放、力量與前進的精神，以「駿馬奔騰」為主題，象徵著充滿活力，不畏困難，勇敢追夢的姿態。會場四周並由該監氣球創意班收容人使用各式繽紛造型氣球裝飾鋪陳出溫馨愉悅的氛圍，拉近了家屬與收容人久未見面的距離感。活動結束前並將應景的可愛小馬造型氣球贈予現場小朋友，監方的用心，為活動增添許多歡樂，場面既溫馨甜蜜，著實令人動容。

饒雅旗典獄長表示，親情是一盞明燈，家庭更是一個人最重要的依靠，也是支撐人生走過低潮的重要力量；辦理面對面懇親的目的希望同學們除了能與家人面對面交流、彼此關懷，更是一種支撐向上的動力，並透過家庭支持與接納，強化收容人積極復歸的信心。期勉同學能用心體會家人的愛與關懷，懇親會不僅是一個團聚的時刻，更讓親情的溫暖打破高牆隔閡。

高雄女子監獄持續用心辦理收容人懇親活動，不只是讓親情得以延續，更希望透過家人的支持，協助收容人穩定心性、反省過去、規劃未來，朝向自我成長與復歸社會的目標邁進；「駿馬賀新春，溫情迎新年」懇親活動就在溫馨與感性中落幕。