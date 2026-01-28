駿馬迎新春 八里區公所揮毫贈春聯





為迎接農曆新年的到來，新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、年味十足，吸引民眾踴躍索取大師手寫春聯及市府特製「馬祥厚運」春聯；不少民眾表示第一時間拿到市府春聯很開心，直呼「很有過年感」、「手寫很有溫度」，也稱讚公所佈置喜氣溫馨。當日並攜手八里國中同步辦理「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，鼓勵學生以創作傳承書畫文化。

區長林銚傑表示，為迎接馬年並持續推動書法藝術向下扎根，本次特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、黃健益，以及大龍峒保安宮國畫班老師陳紅瑜與助教陳春如等五位書畫名家現場揮毫。透過大師親筆春聯，傳遞文化溫度與新年祝福。公所也準備新北市政府特製的「馬祥厚運」春聯，國語象徵祥瑞吉兆，給您深厚全面的福氣，臺語是「馬上好運」、「要最好運、也最好運」！ 貼在家門口，讓您新的一年好運即刻到位，萬事順心，一起迎接嶄新馬年！

八里國中校長詹志偉說，感謝企業、各界團體及公所、協辦單位支持，讓活動圓滿完成；本次活動表揚區內5所國中小推薦的5位孝悌楷模，並頒發60位勵學獎學生。透過春聯書畫比賽，兼顧弘揚孝悌、鼓勵向學，也讓學生認識春聯文化意涵，提升藝文素養。

八里區公所指出，為迎接新馬年，特別佈置公所1樓大廳，營造喜氣洋溢的新春洽公空間，歡迎民眾前來索取春聯、共迎佳節，祝福所有市民朋友在馬年裡事事奔騰向前、平安順心、幸福圓滿，福運滿八里。

