駿馬迎新春、好運馬上來 八里公所邀大師揮毫送春聯暖過年

【記者曾佳俊／新北報導】為迎接農曆新年的到來，新北市八里區公所今（28）日舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，現場墨香四溢、喜氣洋洋，吸引不少民眾攜家帶眷前來排隊索取手寫春聯，以及昨天剛亮相的市府特製「馬祥厚運」春聯，提前感受濃濃年節氛圍。許多民眾拿到春聯後直呼「很有過年感」、「手寫就是有溫度」，也大讚公所佈置溫馨又喜氣。

「大師揮毫贈春聯」活動現場同時結合八里國中辦理「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，透過書畫創作與頒獎表揚，讓傳統文化與品德教育向下扎根，展現藝文與教育並進的成果。

廣告 廣告

八里區長林銚傑表示，為迎接嶄新的馬年並持續推廣書法藝術，本次特別邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會前理事吳玉山、黃健益，以及大龍峒保安宮國畫班老師陳紅瑜與助教陳春如等五位書畫名家現場揮毫，透過一筆一畫，將新年的祝福親手傳遞給民眾，讓文化更有溫度。

林銚傑也指出，公所同步準備新北市政府特製的「馬祥厚運」春聯，「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」代表滿滿祝福，臺語更有「馬上好運」、「要最好運、也最好運」的諧音寓意，貼在家門口，祝福大家新的一年好運即刻到位、事事順心。

八里國中校長詹志偉表示，感謝企業與各界團體、公所及協辦單位的大力支持，使活動圓滿完成。此次活動表揚區內5所國中小推薦的5位孝悌楷模，並頒發60位勵學獎學生，透過春聯書畫比賽，讓學生在創作中認識春聯文化內涵，提升藝術素養，也兼顧品德與學習的鼓勵。

「大師揮毫贈春聯」活動現場結合八里國中辦理「115年孝悌勵學獎助學金頒獎暨學生春聯書畫比賽」，讓傳統文化與品德教育向下扎根。公所提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

被虧包給陳漢典禮金太少！小S回1句「殺很深」 全網共鳴

Hit Fm年度百首單曲票選出爐 《Kpop 獵魔女團》神曲擠下CORTIS、JENNIE奪冠

泰嘉+太普高砸20億至熊本建酒店 二期再蓋5000坪飯店與住宅

