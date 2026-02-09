駿馬迎新春 草屯鎮農曆春節年貨街爆人潮

草屯鎮年貨大街開賣人潮擠爆徒步區。（記者扶小萍攝）





馬年報喜、年味飄香！草屯鎮年度盛事「115年農曆春節年貨街」9日熱鬧開市，現場集結百餘攤年貨業者，從碧山路口與公有零售市場路口延伸到虎山路，販售各式應景年貨、伴手禮及在地特色美食，邀請民眾提前感受熱鬧喜慶的新春氛圍。鎮長簡賜勝強調明年將打造更豐沛熱鬧，讓入夜的年貨大街更璀璨，也讓大家能開心暢遊採買品美食。

年貨街活動自2月9日上午8時起至2月15日晚上10時30分止，一連7天盛大舉行。簡鎮長於2月14日晚7時30分將在現場贈送福袋祝福鎮民馬年行大運。

廣告 廣告

年貨大街舉行隆重開幕典禮。（記者扶小萍攝）

年貨街開幕9日下午3時於草屯鎮公有零售市場前廣場舉行，由鎮長簡賜勝主持，立委馬文君出席肯定簡鎮長上任後積極建設地方，年貨大街有吃有玩用的可買非常熱鬧，希望大家來分享年的氛圍。

開幕典禮有精彩的變臉和更厲害的回臉表演。（記者扶小萍攝）

代表會主席陳文忠、議員簡峻庭、唐曉棻與李洲忠助理、多名里長都出席誠摯邀請鄉親共襄盛舉，一同迎接熱鬧喜慶的新春佳節。草屯分局副分局長吳碧芬特地前來宣導反詐騙及春節民眾領巨額現金可申請警方護鈔、出遠門也可請警方加強巡邏等。

簡鎮長和代表會陳主席到各攤位巡禮，祝福生意興隆馬上有財。（記者扶小萍攝）

鎮長簡賜勝表示公所舉辦年貨大街隆重開幕，即日起到2月15日晚間10時，除夕前一日結束，歡迎大家春節前來草屯走春、辦年貨，逛熱鬧的年貨街，一邊品嘗在地美食，共有百餘攤讓鎮民享受購物與美食的雙重樂趣，感受草屯最溫暖、最有人情味的新春氣息。

年貨大街有百餘攤各式春聯用品、特色小吃等。（記者扶小萍攝）

草屯鎮公所指出，公有零售市場於114年榮獲經濟部四星等級優良市集肯定，兼具傳統人情味與現代化設施，提供乾淨、明亮且舒適的購物環境。春節前夕正是採買年貨的最佳時機，民眾可同時走訪市場與年貨街，一次購足年節所需，輕鬆迎新年。

設攤範圍包括碧山路（太平路口至虎山路口）規劃為行人徒步區，和興街（碧山路口至草屯鎮公有零售市場出入口）道路兩側機車格。交通管制時間2月8日晚上8時至2月16日凌晨2時止。

管制路段：碧山路（太平路口至虎山路口）及和興街（碧山路口至草屯鎮公有零售市場出入口）。替代道路：中正路←→和平街及育英街2條道路。周邊停車場配置：草屯鎮公有零售市場附設地下停車場、立體停車場、碧山路停車場、中正路停車場、大成街停車場。

更多新聞推薦

● 李貞秀中配身分任立委爭議 韓國瑜稱保障問政是天職 內政部：未收到佐證資料回覆