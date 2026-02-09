駿馬迎新春！草屯鎮115年農曆春節年貨街熱鬧登場

馬年報喜、年味飄香！草屯鎮年度盛事「一一五年農曆春節年貨街」九日下午於草屯鎮公有零售市場前廣場熱鬧開市，開市儀式由鎮長簡賜勝親自主持，誠摯邀請鄉親共襄盛舉，一同迎接熱鬧喜慶的新春佳節。

春節年貨街熱鬧開市，活動自九日上午八時起至二月十五日晚上十時三十分止，一連七天盛大舉行。設攤範圍包括碧山路（太平路口至虎山路口）道路徒步區，以及和興街（碧山路口至草屯鎮公有零售市場出入口）道路兩側機車格。現場集結百攤年貨業者，販售各式應景年貨、伴手禮及在地特色美食。

草屯鎮公所表示，公有零售市場於一一四年榮獲經濟部四星等級優良市集肯定，兼具傳統人情味與現代化設施，提供乾淨、明亮且舒適的購物環境。春節前夕正是採買年貨的最佳時機，民眾可同時走訪市場與年貨街，一次購足年節所需，輕鬆迎新年。

鎮長簡賜勝表示，歡迎大家春節前來草屯走春、辦年貨，一邊逛熱鬧的年貨街，一邊品嘗在地美食，享受購物與美食的雙重樂趣，感受草屯最溫暖、最有人情味的新春氣息。