駿馬迎春揮毫公益嘉年華熱鬧登場 桃警現場宣導春節安全

活動由桃園電子報攜手中油桃園煉油廠共同主辦，結合書法藝術、公益行動與年節氛圍，吸引大批民眾到場共襄盛舉。圖：讀者提供

迎接2026馬年到來，桃園區三民公園於1月31日下午1時迎來一場充滿墨香與愛心的盛會——「駿馬迎春・揮毫納福｜2026馬年揮毫公益嘉年華」。活動由桃園電子報攜手中油桃園煉油廠共同主辦，結合書法藝術、公益行動與年節氛圍，吸引大批民眾到場共襄盛舉。現場除準備75吋大電視等百萬好禮抽獎外，桃園分局也藉此機會進行「加強重要節日安全維護工作」及交通安全宣導，邀請市民在參與公益、感受年節氣氛的同時，也能掌握防詐、交通與居家安全資訊，共同打造「平安、順暢、溫馨」的春節假期。

桃園分局藉機會進行「加強重要節日安全維護工作」及交通安全宣導。圖：讀者提供

本次嘉年華亮點十足，多位書法大師現場揮毫，民眾只需捐贈發票做公益，即可將充滿福氣的名師親筆春聯帶回家，活動所募集發票將全數捐贈予「美好社會福利基金會」，讓愛心在歲末年初持續傳遞，現場洋溢年節氣氛。

適逢春節前夕，桃園分局也加強所轄各項交通勤務執行疏導管制，另外也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發。期許桃園市民都能安心上路、平安回家，與家人共度好年。

