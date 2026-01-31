駿馬迎春揮毫納福 桃園電子報公益嘉年華熱鬧登場

《桃園電子報》與蓮華寺、中油桃園煉油廠下午在桃園區三民運動公園舉辦2026馬年揮毫公益嘉年華「駿馬迎春揮毫納福」活動。圖：吳詠平攝

《桃園電子報》與蓮華寺、中油桃園煉油廠今(31)日下午在桃園區三民運動公園舉辦2026馬年揮毫公益嘉年華「駿馬迎春揮毫納福」活動，吸引近7百多位民眾到場參與，現場除了有捐發票換名家現場揮毫的春聯外，還有抽獎活動，獎品豐富，最大獎75吋液晶電視由陳姓民眾抽得，全家是驚喜不已。

副市長蘇俊賓親臨現場，肯定《桃園電子報》對社會的關心與回饋。圖：吳詠平攝

活動下午1時30分開始，副市長蘇俊賓、立委萬美玲、蓮華寺董事長江衍顥、中油桃園煉油廠廠長張正毅、桃園電子報執行長諶志明共同上台揮毫書寫下「桃園駿馬迎春」為活動揭幕，蘇俊賓一如往常，發揮他繪畫的專長，畫下一匹駿馬。

最大獎75吋液晶電視由陳姓民眾抽得，全家驚喜不已。圖：吳詠平攝

蘇俊賓在致詞時以此祝福在場民眾，在即將到來的馬年，如駿馬奔馳一飛衝天，蘇俊賓並表示，《桃園電子報》在對桃園市政的監督上一直是不遺餘力，對市府各項政策也多所建議，是相當優質的媒體，這次結合宗教團體和國營事業舉辦公益活動也顯示《桃園電子報》對社會的關心與回饋。

民眾現場可用5張發票換取名家現場揮毫的春聯。圖：吳詠平攝

蘇俊賓也趁機為市府做廣告，就在三民運動公園後方南崁溪畔，是今年元宵桃園燈會的場地，蘇俊賓歡迎民眾屆時來逛逛。

這次活動《桃園電子報》尋求多位議員協助，議員凌濤、陳美梅、黃家齊、于北辰、林政賢、黃瓊慧、李光達等分別贊助了摸彩品，桃園果菜公司也贊助4百份蔬菜免費贈送給現場民眾。

才過中午就有民眾到場排隊打卡領取蔬菜和摸彩券。圖：吳詠平攝

才過中午就有民眾到場排隊打卡領取蔬菜和摸彩券，民眾現場可用5張發票換取名家現場揮毫的春聯，摸彩抽獎是大家最關心的，除了議員提供的禮品外，5千元的禮卷有兩位、2千元禮卷有3位、1千元禮卷10位、5百元禮卷30位，來參與的民眾幾乎是人人有獎。

親子拓印春聯體驗。圖：吳詠平攝

這次最大獎是75吋液晶電，在活動最後壓軸，由《桃園電子報》執行長諶志明抽出，得獎的是住在青溪國中附近的陳姓一家人，陳先生說實在太意外，完全沒有預期會中大獎，他說，會知道這活動是太太從網路上得知，原本今天要帶著6歲雙胞胎兒女去台北迪化街逛逛，但一早下雨，所以來參加這活動，小朋友很喜歡這樣的活動氣氛，真的完全沒有想到會中最大獎。另位抽中5千元禮卷的陳先生住在青溪公園旁邊，他說，原本只是來做公益捐發票，有些贈品可拿就好了，能抽中5千元實在太幸運了。

現場民眾參與躍躍，場面十分熱鬧。圖：吳詠平攝

在發票換春聯的活動中一位太太很奇特的請老師寫「馬上閉嘴」四個字，記者看到詢問這位太太時，她不好意思的笑著說，這是要貼給老公看的，她一講大家就心領神會，為活動增添了些許樂趣。

