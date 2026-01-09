騎上30公尺巨型蟒蛇出征金唱片？蔡依林給答案了

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」今(9)在台北大巨蛋盛大登場，「Jolin」蔡依林與許光漢以地主代表身分擔任頒獎嘉賓。外界關注Jolin是否會驚喜獻唱，不過她早在大巨蛋演唱會後的訪問就透露，這次出席頒獎不會表演，就連演唱會中30公尺「巨型蟒蛇」也不會現身，相關舞台設計是「PLEASURE」世界巡演的「樂園」限定。

Jolin曾於2015年受邀登上韓國MAMA舞台，不僅成功抱回獎項，當時率領一群穿著高跟鞋的性感男舞者演出《Play 我呸》震撼全場，也在韓國掀起熱烈討論。相隔多年再度出席韓國大型音樂盛會，她此次則專注於頒獎嘉賓的角色，昨天也與江美琪以及許哲珮等閨密聚餐，心情看來很不錯。

除了Jolin與許光漢，「第40屆金唱片頒獎典禮」的頒獎嘉賓還包括宋仲基、安孝燮、邊佑錫等人；表演卡司同樣星光熠熠，包括BLACKPINK成員JENNIE、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等團體，陣容豪華。

