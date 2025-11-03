騎乘安全再強化 嘉市再加碼410名機車駕訓全額補助

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近八成，且肇因多以「未依規定讓車」及「違反號誌管制」為主。為此，培養機車駕駛人遵守交通規則及養成正確駕駛習慣已刻不容緩。根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。

市長黃敏惠表示，交通事故不僅危及生命，更對家庭造成無法彌補的傷痛，市府全力支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局補助每名市民1,300元外，市府再加碼補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。嘉義市地區機車駕訓費用約3,200至3,500元，市府期望透過補助措施降低民眾負擔，提升駕駛安全，讓每一次上路行駛都更安心，保護自己也保護他人。

嘉義市政府自111年起配合交通部公路局推動機車駕訓補助政策，並於113年擴大至「全額補助」，讓市民能免費參加訓練，114年度嘉義市政府持續推動此政策，期望透過駕訓課程強化市民的防禦駕駛與責任駕駛觀念，降低交通事故發生率，打造更安全的用路環境。

嘉義市政府推動機車駕訓補助計畫以來，深獲市民熱烈響應！原114年度補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓、提升用路安全，嘉義市政府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

交通處長許啟明補充，駕訓課程包含6小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣，凡自114年1月1日至12月31日止，於嘉義縣及嘉義市合法設立之機車駕訓班參訓並考取機車駕照之嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助，原900位名額已全數額滿，新增410位名額即日起開放申請，歡迎市民朋友把握機會踴躍報名！

圖：交通事故不僅危及生命，更對家庭造成無法彌補的傷痛，市長黃敏惠表示，市府全力支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局補助每名市民1,300元外，市府再加碼補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。（記者吳瑞興翻攝）