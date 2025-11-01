一騎出發吧！千人暢騎東后豐鐵馬道綠廊 台中自行車嘉年華登場

鳴笛出發千人共騎聲勢浩大。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】規模盛大空前的「2025台中自行車嘉年華」今（1）日於「東勢客家文化園區」熱鬧開騎，吸引超過1,700位來自各地的遊客與市民朋友一騎出發，騎行台中最熱門、最經典的「東后豐自行車綠廊」，沿途騎經0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等知名景點，並於終點「后里馬場」逛美食市集、參加摸彩、欣賞在地樂團與兒童劇團演出，度過既運動又放鬆的歡樂週末！

觀旅局長陳美秀表示，台中擁有94條、總長超過780公里的自行車道，涵蓋山、海、屯、都等多元路線，其中又以本次活動號召超過千人騎行的「后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊」最受歡迎，不僅年均超過600萬遊客人次，更獲知名旅遊平台Booking.com列為「全台五大絕美單車路線」！今年度台中自行車嘉年華更首度邀請到韓國旅行業協會（KATA）、全球城市旅遊振興機構（TPO）、韓國釜山市政府團隊以及日本關西觀光本部等外賓共襄盛舉，除了參與自行車騎行活動，並參訪自行車文化探索館，就跨城市的產業合作進行友好交流。

日韓貴賓完騎參訪后里馬場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長說明，今年自行車嘉年華以「慢騎、慢旅、慢生活」為主軸，與台中市產業故事館發展協會、觀光工廠、公協會及多家在地品牌合作，展現城市行銷的創新力與跨界力，包括於騎程路線創新結合「一騎出發吧」APP，方便民眾循著導航暢騎東后豐自行車綠廊，5月上線至今已超過6,000人下載使用，並收錄遍及台中「山城、海線、都心、屯區」多達40條主題遊程，更可將騎乘公里數轉換成碳點數，於台中超過上百家店家享有專屬優惠。此外，中繼補給站提供阿聰師芋頭酥、丸文旗魚鬆、伊莎貝爾餅乾等具代表性的台中伴手禮，讓參與者在補充體力的同時，也能品嚐台中道地美味！

后豐鐵馬道。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長進一步表示，為感謝各地遊客與市民朋友的熱情參與，活動現場特別發放限量的市集折抵券與摸彩券，並與德威航空合作抽出「台中－韓國」來回機票、摺疊自行車、兒童滑步車、單車造型抱枕、后里馬場馬戲團門票」等多項豐富好禮，讓民眾不僅騎得盡興，也有數十位幸運兒滿載而歸，帶走滿滿的幸福回憶！

日韓外賓與台中貴賓大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日觀旅局長陳美秀、交通部觀光署視察陸建勳、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、市議員吳振嘉、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、石岡區長徐天龍、東勢區公所主任秘書林豪爵、台中市產業故事館發展協會理事長周信宏、台中市國際觀光發展協會理事長楊琮霖、台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長廖述盛、台中市直轄市旅館商業同業公會理事長巫兆文、前中華觀光工廠產業促進協會理事長許立昇等均到場，立法院江啟臣副院長、蔡其昌委員、市議員蔡成圭服務處也派代表共襄盛舉。

MOMO親子台萌翻全場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

觀旅局補充，響應今年雙十國慶系列活動在中台灣舉辦，為了鼓勵旅行社組團來台中旅遊，「探索台中之美」自行車體驗引客獎勵方案提供50團、每團1萬元的獎勵金，感謝大家支持已全數額滿！更多活動資訊，請關注「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網。