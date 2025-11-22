騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
〔記者許國楨／台中報導〕台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。
經查，詹男今年9月間騎腳踏車行經台中北屯區，卻選擇騎上人行道遭2名員警攔查要求出示身分證明，沒想到詹男卻突然情緒爆炸，當街破口大罵：「他這個黑狗兄黑母狗啦！說出來隨便咬人！狗男女啊！」罵完1次還意猶未盡，又狂飆：「狗男女啦！狗男女還背槍！」甚至指著警員怒吼：「你們兩個狗男女啊！欺負我一個！」最後更補上一句：「你們在一起不是狗男女？」短短數10秒辱罵6次。
2名警員當下被辱罵將詹男依現行犯壓制逮捕，詹男卻矢口否認，堅稱只是講到市場附近真的有很多黑狗，並非在罵警察，檢方審閱密錄器畫面與職務報告後認定，詹男語句明確具侮辱性，且當時情緒激動，根本不是客觀描述環境。雖然警方也曾研議是否加重以侮辱公務員罪辦理，但因詹男在被壓制時並無反抗，也未造成警員執行職務受阻，因此最終以公然侮辱罪起訴。
台中地院法官審理後指出，「狗男女」屬明顯貶損人格之語，且詹男連續多次辱罵，已足以讓執勤警員精神上感受到難堪與不快，加上他事後仍否認犯行、不願承擔責任，因此量處拘役11日，可易科罰金。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
其他人也在看
謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光
「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，上月22日被發現陳屍在吉隆坡某高級酒店客房浴室，家屬代表自台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式。時隔6天，謝侑芯今（22）日中午回家了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
謝侑芯骨灰今早抵台 相關手續本週完成
距離台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世已近一月，其骨灰終於返回故土。家屬代表於火化儀式結束六天後，親自護送骨灰搭機返台，並於今（22日）中午順利抵達。鏡報 ・ 3 小時前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
謝侑芯魂斷異鄉終於回家了！家屬今帶骨灰返台 詳細後事規劃曝光
馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬代表今晨9時許攜帶骨灰登上返台班機，於下午1至2時順利抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處稍早證實，返台所需文件與手續已於本週完成。經紀人Chris表示，家屬返台後將為謝侑芯舉行私人悼念儀式，低調送別。回顧案發經過，謝侑芯10月22...CTWANT ・ 1 小時前
〈 中華旅行社 〉觀魚步道賞溪 西螺老街懷舊
記者林怡孜∕台南報導 想遠離塵囂、親近自然，體驗台灣山水與人文風情的旅人，不妨參加中…中華日報 ・ 1 天前
B.DUCK進駐A19環球購物中心 六大冒險場景等你來打卡
桃園市長張善政昨（21）日晚間前往中壢區，出席Global Mall環球購物中心「20周年聖誕點燈暨B.DUCK主題樂園開幕」活動。張善政表示，A19環球購物中心深耕青埔20年，一路見證青埔從早期開發階段成為桃園亮眼商圈，去（113）年更與樂天桃園棒球場雙雙成為桃園最具人氣的景點。此次B.DUCK香桃園電子報 ・ 14 小時前
台中新社花海要來了！面積擴增達35公頃 商機有望達6千萬
巫宗霖表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，有超過200萬人次到訪，這周正值2公頃橘色波斯菊、約1公頃紅色百日草盛放，接續還有萬壽菊等綻放，希望遊客賞花之餘，也能品嘗在地菇類、葡萄等特產，並採買回家與親友分享。他說明，去年花毯節帶動經濟效益...CTWANT ・ 16 小時前
曝韓國瑜曾召開會議善意回應院版財劃法 陳培瑜：遺憾傅崐萁沒點頭只能晾一旁
新版《財政收支劃分法》分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島部分，立法院昨天三讀通過《財劃法》修正案，更正分配公式錯誤。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（11/22）天在臉書揭露，因應行政院版《財劃法》修正草案送進立法院，立法院長韓國瑜曾經提出等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，但不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，這體現了誰才是權力領袖，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？太報 ・ 9 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
快訊／國1大雅路段嚴重車禍！大貨車撞護欄乘客噴飛…肢體斷裂當場死亡
國道1號北上176公里大雅路段驚傳重大車禍，今日（21）晚間10時許，一輛大貨車行經該路段時，因不明原因失控衝撞外側護欄，猛烈撞擊導致大貨車駕駛吳男受困車內，副駕駛座乘客詹男遭拋飛車外，墜落邊坡。警消到場時，詹男已明顯死亡；駕駛吳男被救出後送往醫院救治，詳細事故發生原因仍有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 11 小時前
女嬰趴睡窒息！竹市托嬰中心疑改名重起爐灶 議員楊玲宜批市府未詳查
新竹市東區一間5星級托嬰中心，今年3月發生1名4個月大的女嬰在無人發現下，趴地墊40分鐘導致窒息，經送醫搶救13天離世。市議員楊玲宜日前議會總質詢指出，市府從一開始僅罰款，到最後承受不住輿論壓力，改為公布負責人姓名、要求停業。但業者在被公告後僅「隔一天」就申請負責人變更手續，質疑時間點太過於巧合，更自由時報 ・ 10 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 9 小時前
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡EBC東森新聞 ・ 14 小時前
陳其邁為這事告陳菁徽 他：暴露自己心虛
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（22）日直言，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
GU+UNIQLO打造聯合店 Gap插旗環球新北中和店
雙品牌聯合店位於西門商圈，祭出3重開幕好禮及萬元購物金抽獎(圖/GU 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 10 小時前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中市 / 綜合報導 台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警員立刻將動手行 凶 的梁姓男子壓制在地，依妨害公務及傷害罪移送法辦。 打赤膊的梁姓男子，被警員雙手反銬壓制在地，警方要出動快打部隊，將他團團包圍起來是因為，警方來處理糾紛，梁姓男子拿酒杯砸傷1名警員，警員左手臂劃傷流血，在路邊的流理台清洗傷口，警方在抓人的時候，民眾也忙著清掃地面的碎玻璃。今(22)日凌晨3點多，台中西區篤行路2名男子酒醉爭吵，警方啟動快打部隊到場，有的拿著甩棍，有的戴上臂盾，要來控制衝突，起爭執的2名男子是親戚關係，酒喝多了不但爆發口角衝突，還砸破路邊休旅車的玻璃，巨大聲響嚇壞不少民眾，附近居民說：「我們剛剛本來有要勸，但是他不讓我們勸，他叫我們離開，對，家人關係啦。」警員將其中一名男子帶離現場，打傷警察的梁姓男子被壓制在地，因為拉扯間受到輕傷，警員通知救護車將他送醫，台中市第一警分局民權所所長李建興說：「警方在蒐證的時候，梁男突然折返，手持玻璃杯，砸向現場值勤同仁蘇員，導致左手臂劃傷流血，經包紮後無大礙。」警方調查，梁姓男子不服警方勸導，還砸傷警員，被當場逮捕，依妨害公務及傷害罪將他移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 9 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前