騎單車酒駕照罰 高雄分署追回欠款轉介成癮治療

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄鳥松區高姓男子民國111年騎腳踏車返家時，遭查獲酒精濃度超標，依舊法開罰800元，113年又酒駕騎機車挨罰9萬元，行政執行署經勸導，高男同意清償並接受轉介酒癮治療。

一名家住高雄鳥松區的高姓男子111年間某日凌晨騎乘腳踏車返家，在距離家門口僅剩700公尺處被警方攔查，因酒精濃度超標，遭依修法前規定裁罰新台幣800元。高男113年又在自家門前因酒後騎機車被警察攔獲，這次重罰9萬元，並吊銷駕照。

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由於高男遲遲未繳納罰鍰，案件於114年移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。執行人員起初對義務人名下存款及薪資進行扣押卻無所獲，隨即多次親自前往他的不同住居所進行實地訪查。雖然未遇到高男本人，但書記官留下通知書請他與分署聯絡，最終高男來電表達清償意願。

高雄分署今天指出，高男依約到分署繳納時，執行員勸導他接受酒癮治療，高男感受到執行人員的關心後也表示同意，分署旋即利用行政執行署與衛福部委託馬偕醫院成立的「酒防中心酒癮治療轉介平台」，為其完成轉介服務，轉介專業醫療體系，協助他徹底解決人生問題。

高雄分署提醒，許多民眾普遍存有騎腳踏車酒駕不會被罰的錯誤迷思，但根據現行道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，慢車駕駛人（包含腳踏車、微型電動二輪車等）只要酒精濃度超標，將被處以1200元至2400元罰鍰。若拒絕接受酒測，罰鍰金額更提高至4800元。

此外，掛有綠色牌照的微型電動二輪車性質屬於動力車輛，若酒測值達到每公升0.25毫克，將觸犯公共危險罪移送法辦。（編輯：張銘坤）1150610