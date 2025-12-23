騎士下班等紅燈被砍死 可領40個月職災給付

▲ 北車、中山隨機攻擊事件後，民眾赴台北車站、中山站獻花悼念，在中山站這裡出現一張藍色卡片，為死者家屬寫給弟弟，還感謝社會大的關心。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運於12月19日晚間發生隨機殺人事件，兇嫌張文在捷運台北車站與中山站一帶隨機砍人，造成包括張文在內4人死亡、11人受傷。其中一名死者是在下班時間等紅燈，在中山站附近周邊遭張文砍傷，送醫傷重不治。北市勞動局今（23）日表示，遭砍傷至死的民眾可以領取40個月的職災補償金、5個月的喪葬補助。

張文在中山站周邊商圈隨機攻擊時，37歲的蕭姓機車騎士只是在誠品南西店外等紅燈，遭張文持長刀砍頸，送醫不治身亡。由於他受害時人不在北捷，也不在百貨內，外界關心理賠撫卹如何計算。對此，台北市長蔣萬安昨日表示，社會局會彙整犯罪被害者保護協會補償、保險理賠以及相關撫卹，也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上。

廣告 廣告

北市府上午舉行市政會議，勞動局長王秋冬受訪表示，他是在上下班途中遇到事故可以領取40個月的職災補償金，還有5個月的喪葬補助。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

防跨年恐攻！北市26日辦大規模反恐演練 警政署最強反恐部隊曝光

張文隨機傷人釀4死！北捷檢討：導入AI監視器、App推播危安事件

北捷隨機砍人釀4死11傷！北市府設「1219專案」愛心平台開放捐款