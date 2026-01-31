騎士停紅燈「大越線」遭警揪出無照還毒駕

騎士整輛車跨越停止線還有斑馬線，遭員警攔查。（圖／東森新聞）





北市警方日前巡邏時，看到一名騎士在巷口停等紅燈，整輛車跨越停止線還有斑馬線，相當危險，立刻上前攔查。結果騎士不只違規，根本就沒有考過駕照，身上還被查獲喪屍煙彈，當場進行唾液快篩，抓包他毒駕。

員警巡邏經過路口，看到這輛機車停的位置明顯不太對。

違規騎士vs.警方：「機車停裡面一點啦，停止線不是在外面啦，停旁邊一下，我查一下。」

員警一邊要求騎士把車停到一旁受檢，一邊再三提醒他，違反了交通法規。

違規騎士vs.警方：「你車要停停止線內。」

廣告 廣告

當時騎士正在停等紅燈，但是他卻超越停止線，更超過斑馬線，就停在巷口被員警攔查，警方在他身上查獲電子菸，疑似有依托咪酯的成分。

違規騎士vs.警方：「目前看起來是陽性，先生你老實講，這是不是依托咪酯，因為是陽性，你老實講。」

由於電子菸內容物呈毒品陽性反應，員警依規定對騎士實施毒品唾液快篩，結果顯示，安非他命陽性反應，得知這個結果，騎士不發一語，一直反覆查看檢測試劑和說明書內容。

違規騎士vs.警方：「打開打開，給我，放著就好。」

案發在北市文山區景興路，這名騎士是34歲的陳姓男子是一名毒品人口，他供稱當時要去幫唸國中的弟弟送午餐，結果就在學校旁邊被查獲毒駕，警方還發現，他從來沒考過駕照，後續，除了舉發他無照上路，還有紅燈越線，也將他依毒品罪，以及公共危險罪送辦，避免因為毒駕，對學童產生危害。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

台中3歲、8歲男童雙亡！母涉殺人罪 法院裁定羈押禁見

獨家／男醉倒騎樓被路人唸「浪費資源」竟怒揍消防員

獨家／國際貨輪船員成毒梟目標 高價買通走私槍毒

