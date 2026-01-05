騎士同地連犯2規吞2罰 新北裁決處：違規態樣不同分開罰

248260105a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市日前發生1起交通違規訴訟，1名機車騎士行經三重區捷運路與重新路4段路口時，因變換車道「未使用方向燈」，同時又「跨越雙黃線行駛」，遭警方現場開出2張紅單。駕駛人不服，認為相同時間與地點的違規行為被開2張罰單並不合理，因而向法院提起行政訴訟，希望爭取合併處罰。

這起案件經法院審理後指出，「未使用方向燈」與「不依規定駛入來車道（跨越雙黃線）」在法規上屬於不同構成要件的違規行為。法官認為，即便違規是發生在同1時間與同1地點，仍應視為不同的違規態樣分別舉發處罰，因此最終判決該名駕駛人敗訴，必須繳納2筆罰鍰。

新北市交通事件裁決處統計，光是去（114）年同時違反「未使用方向燈」及「不依規定駛入來車道」的交通違規案件，就高達4851件。裁決處處長李忠台表示，根據道路交通管理處罰條例及法院實務見解，只要違規樣態不同，就不屬於單1行為，必須依法分別處罰，並不會因為時間或地點重疊而合併處理。

裁決處提醒用路人，行車時務必依照道路標誌、標線及號誌指示行駛，特別是變換車道前應確實使用方向燈，並嚴格遵守車道規範。裁決處處長李忠台指出，法律對於不同性質的交通違規有明確區分，騎士與駕駛人切莫心存僥倖，認為同1次犯錯只會被罰1次，若同時違反多項規定，荷包損失將會非常慘重。

裁決處呼籲，115年1月起相關裁罰標準將持續嚴格落實，民眾應確實遵守交通規則，養成良好的駕駛習慣，不僅能保障自身與其他用路人的行車安全，也能避免不必要的法律糾紛與罰款，以及相關行政訴訟成本的支出。

照片來源：新北市政府交通裁決處提供

