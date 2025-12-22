騎士姊手寫信悼亡弟！ 淚喊「冬至無法團圓」

台北市 / 綜合報導

台北市19日發生隨機攻擊事件，今（22）日是事發後的第一個上班日，不少民眾在通勤途中，前往中山商圈獻花哀悼，其中遇害的蕭姓騎士家屬，連2天回到現場，把想訴說的話寫在紙條上，姐姐寫下社會病態讓弟弟遭受無妄之災，更提到冬至只能在牌位前供奉餐點，讓她淚流不止。

鮮花擺了一圈又一圈，19日台北市發生隨機攻擊意外，今（22）日後依舊有許多民眾前往獻花，蕭姓死者的家屬也再度回到現場哀悼，親手貼上紙條拍下照片，家屬低調仍止不住心痛情緒。

其中這張黃色紙條，短短幾行字就是來自蕭姓死者姊姊，對他的無盡思念，姊姊心痛寫下「社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永隔，還說不能理解為什麼冬至，只能在牌位前供奉餐點，她感到痛心無法克制眼淚」。

而前一天姐姐也有前往現場，她寫著親愛的弟弟敬善良又努力向上的你，「我愛你我們全家都愛你，甚至說希望替你擋下這一切，永遠都無法釋懷。」協助整理民眾：「心痛」附近上班民眾：「說當天下班時間還在公司，待到確定安全才敢出來。」

其他民眾回想起當天的驚悚過程，依舊心有餘悸，但對受害者家屬來說，家人在這場攻擊事件中不幸遇害身亡，更成了永遠的痛。

