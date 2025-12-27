騎士左轉對撞轎車 人捲車底、機車噴路口起火燒

高雄小港26號下午發生一起恐怖對撞車禍。（圖／東森新聞）





高雄小港26號下午發生一起恐怖對撞車禍，一輛轎車與左轉機車發生對撞，機車一路滑行到路口起火燃燒，騎士則是被捲入車底，骨盆骨折送醫救治。

轎車路口直行猛力撞上一輛機車。仔細看機車上的騎士，被撞之後整個人滾入轎車車底，疑似還被輪胎輾過，而他的機車則是一路往前噴，滑行到T字形路口，再起火燃燒，旁邊待轉區等紅燈的騎士，目擊全程快嚇壞，沒多久警方就到場，拿滅火器滅火。

事情發生在高雄小港，沿海四路和中心路口，26號下午4點多52歲的莊姓機車騎士，騎機車沿著沿海路往北行駛，到中心路口時，打算左轉進入旁邊的大林埔活動中心。

廣告 廣告

結果與對向25歲吳姓駕駛發生對撞，吳姓駕駛手腳挫傷，莊姓騎士則是骨盆骨折，雙方都送醫救治沒有酒駕，至於是誰沒有遵守號誌和標線，警方則還要進一步調查。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

印度丈夫放火燒妻 女兒救母也被推入火中

觀音山隧道轎車追撞貨車火燒車！ 釀車流嚴重回堵

八仙塵爆翻版！印度慶祝勝選遊行 撒彩粉竟引火燒至少16傷

