騎士慘摔滑行與車擦撞 居民憂水患後細沙導致地滑

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣22日上午發生一起驚險車禍，一位機車騎士騎在車道上，沒想到突然摔車倒地，甚至連人帶車滑行，撞上準備左轉的黑色轎車，造成騎士手腳多處擦挫傷，雙方車輛也都受損。對此當地居民則表示，因為水災後路面上還殘留泥沙，一不小心就會滑倒，希望路面能再仔細清理。

黑色休旅車，打方向燈左轉，對向機車騎士突然往左側偏移摔車倒地，機車撞向休旅車，騎士則往前滑行，幸好還能爬起身，從另一個角度看，擦撞前，騎士無預警自摔，連人帶車倒地滑行，巨大撞擊力道，導致機車車殼零件四散一地，騎士手腳上有多處擦挫傷，而休旅車右側車門凹陷。

廣告 廣告

記者VS.民眾林小姐說：「很危險我看到那個車禍我也會怕，我騎機車的人也會怕，(差一點被對面的車輾到)對啊，真的可能還要叫人來再清(泥沙)，(還有灰土粉)我在騎車就有感覺，(要滑倒的樣子？)好像快要滑倒的感覺。」

車禍事故22日上午，發生在宜蘭蘇澳中山路蘇南路口，也在蘇澳分局對面，當地居民直言，11月受到水患影響，路面上還殘留泥沙，騎機車不小心就可能滑倒。

實際回到事發現場，路面上乾乾的，看不出淤泥或明顯沙土，但附近住戶還是有疑慮，直言雖然水災後有清理過，但就怕難以細清，若下雨可能變濕滑，影響用路人。

警備隊長陳裔欣說：「經檢測駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因待後續釐清。」經檢測駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因待後續釐清，面對居民人心惶惶，警方表示，最近車禍事故減少，推測清理災後大家有更謹慎，但為以防萬一，騎車上路還是得多加留意。

原始連結







更多華視新聞報導

廂型車駕駛2度肇逃！撞完女騎士後再連環擦撞汽機車

南投驚悚車禍！砂石車擦撞機車倒 女秒棄車躲劫

轎車右切又欲轉彎 騎士閃躲不及慘摔「路上滾3圈」

