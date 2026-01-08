騎士控驗車被刁難 監理站還原：排氣管不符規定

高雄市 / 綜合報導

高雄市有機車行業者騎著黃牌重機到監理站驗車，控訴因排氣管明明已經做過登錄，但驗車驗不過，質疑是不是監理站人員為了趕下班才刻意刁難，更想問標準到底在哪裡？對此，苓雅區監理站回應，這車輛113年只有到環保署做過噪音檢測，並沒有到監理站做安裝實車變更登記，這回主要是排氣管高於水平線，才不合格，並沒有刁難。

車行員工VS.監理站人員說：「監理所合格有做登錄了嘛，去環保局登錄，不是我們這邊登錄，我說的是監理站已經有做登錄了。」機車行業者和監理站人員你一句我一句，雙方當場起了爭執。

車行員工VS.監理站人員說：「沒有查，你就出張嘴，你有查了嗎，(你有的話去投訴嘛)，還是你們現在在趕下班，(我們在趕下班啊，)。」為了排氣管問題吵得不可開交，質疑監理站人員為了趕下班，才會刻意刁難，原來半小時前，男子騎著黃牌重機來到高雄苓雅區監理站驗車，明明做了登錄，來到這裡卻變成不合格，讓他好氣憤。

現場人員說：「車子進來的，40分，到離開大概將近半小時。」激動的在現場比手畫腳，2人前後僵持大約半小時之久。高雄苓雅監理站長何明勇說：「113年的時候，他是到環保署，做了叫作噪音，排氣管噪音的一個檢測，他整個排氣管是往上的，違反的地方再加裝一個彎管。」

監理站還原當天情況，表示前來檢驗的車輛，排氣管安裝不符合規定，離地1公尺，需低於水平與地面平行，但當事車輛，明顯往上翹，不合乎規定。

車行員工說：「水貨商的車，，辦進來的時候就會是這個管，我辦進來是車測中心的標準，照理說如果有這個問題，我當初就不應該辦進來。」車行也提出質疑，認為車測中心已經檢驗合格，為什麼會和監理站不同調，這樣讓他們無所適從。

其他車主說：「出口朝下對不對，但是我覺得不能這樣，要看排氣管的樣式去作決定，也要配合政府的法規。」若想要合格，未來還是得調整排氣管出口角度，不過類似爭議恐怕不會是頭一回發生，恐怕相關單位還是得和車商協調出個統一標準，避免讓車主好頭痛。

原始連結







