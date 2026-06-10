騎士搶快闖紅燈！2車路口對撞「炸裂崩解」 驚悚影片曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者呂彥／花蓮報導

兩輛機車於中正路與中原路口發生猛烈對撞，警消到場救援。（圖／翻攝畫面）

花蓮市中正路與中原路口日前發生一起機車對撞事故，兩輛機車於號誌由綠燈轉為紅燈時，在路口發生猛烈對撞，強大撞擊力道導致機車零件瞬間解體，2名騎士也噴飛倒地受傷，車禍瞬間全被路口監視器拍下。

警方指出，7日晚間9時許接獲報案，中正路與中原路口發生車禍，經查，鄭姓男子（36歲）騎乘機車沿中正路南往北行駛，行經路口時左轉中原路往西方向，另一方朱姓男子（21歲）騎乘機車沿中正路北往南直行，雙方於路口發生碰撞，鄭男右大腿變形疑似骨折，朱男則是四肢多處擦挫傷，均送往花蓮慈濟醫院救治。

廣告 廣告

兩輛機車於中正路與中原路口發生猛烈對撞。（圖／翻攝畫面）

兩輛機車於中正路與中原路口發生猛烈對撞。（圖／翻攝畫面）

從監視器畫面可見，當時兩輛機車分別沿中正路南北向行駛，其中一輛機車準備左轉中原路，另一輛機車則直行通過路口，雙方在路口中央高速碰撞，撞擊瞬間兩車零件四散噴飛碎片散落路面，兩名騎士也因強大撞擊力道，當場騰空摔飛落地。

警方表示，雙方酒測值均為0，事故發生時，路口號誌正由綠燈轉為紅燈階段，兩車均在號誌變換期間進入路口，是否涉及闖紅燈以及肇事責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

彰化「佛系法官」縱放雙毒駕！ 前檢座驚爆內幕：被炎上只是遲早的事

高金素梅助理被爆搜索當下「傳訊羅智強」 拒開門擋檢調

板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品

8月11日宣判！中配徐春鶯被求刑21年6月 法官裁定200萬交保

