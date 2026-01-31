地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮吉安鄉發生離奇車禍，騎士撞上貨車造成斷片，無法還原事發經過！30日晚上十點多，一輛直行機車，撞上準備左轉的小貨車，騎士一度騰空飛起重摔在地，救護人員到場，發現騎士下巴骨折，全身多處擦傷，雖然沒有失去意識，卻疑似出現失憶症狀，對案發過程，完全沒印象。

一輛機車來到十字路口，攔腰撞上左轉小貨車，機車瞬間對折，斷成兩截冒出白煙，騎士則是騰空飛起，重重摔在地上，強烈的撞擊力道，嚇壞眾人，發現騎士躺在地上，一動也不動，大家趕緊叫來救護車。騎士vs.警方「是我違規嗎，你是直走對不對我不記得了，你不記得什麼直走，你是從橋上這樣直走嗎騎過來，真的不記得。」

廣告 廣告

騎士撞小貨車騰空重摔在地 意識雖清楚卻「斷片失憶」

機車騎士不記得事發情況 面對警方詢問一問三不知（圖／民視新聞）

面對警方問話，一問三不知，明明沒喝酒，卻出現斷片情形，騎士發生車禍後，疑似因為強大撞擊力，造成腦子一片空白，加上驚嚇過度，呈現失憶症狀，黑上衣的小貨車駕駛，則是還原車禍發生情形。小貨車駕駛vs.警方「這邊開過來他從這邊，（你是要轉彎是不是），我有閃可是他騎很快。」

騎士撞小貨車騰空重摔在地 意識雖清楚卻「斷片失憶」

騎士機車斷成兩截零件噴飛 嚴重車禍騎士意識清楚卻出現失憶症狀（圖／民視新聞）

花蓮吉安鄉和平路和自立路口，30日晚間十點多，發生機車撞上貨車車禍，騎士下巴骨折，全身多處擦挫傷，駕駛和騎士酒測值都為零，車禍原因待釐清，倒是小貨車駕駛，被查出是無照行駛。吉安分局交通組組長劉瑞年表示「經了解機車騎士駕照很正常，貨車駕駛並無合格的駕照，雙方酒測值皆為零。」一場嚴重車禍，騎士雖然意識清楚，卻瞬間失憶，所幸有監視器還原事發經過，後續有待檢警釐清肇禍原因。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：騎士撞小貨車騰空重摔在地 意識雖清楚卻「斷片失憶」

更多民視新聞報導

婦人參加喪禮「記憶消失2小時」 原來隱形中風！短暫性全面失憶症

命懸一線！ 女遭休旅車輾過奇蹟救回竟記憶斷片

最新／用路人注意！國1大雅交流道5車連撞 車流回堵1公里

