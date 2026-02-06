中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林口湖鄉發生嚴重死亡車禍！4日晚間，一名騎士自撞違停路邊的小貨車，事發當下，有名熱心的駕駛，火速迴轉停在事故後方幫忙警戒，避免二次傷害，不過騎士後來傷重不治，但最誇張的是，違停駕駛，竟然誣指，騎士是因為要閃避迴轉協助的車輛，才會發生車禍！

住家監視器拍下，藍色小貨車，沒打任何燈號，違停路邊，佔據將近半個車道，過沒多久，來了一台機車，

騎士撞違停貨車亡! 好心警戒駕駛險成肇事者（圖／翻攝畫面）

騎士直接撞向車尾，連人帶車倒地，失去動靜，對向一台白色廂型車目擊，駕駛火速迴轉，打雙黃燈後停在事故後方，屋內民眾聽見聲響，也紛紛走出來查看。

車禍就發生在4日晚間的雲林口湖光明路上，事發當下，撞擊力道過大，68歲的李姓騎士，到院前就宣告不治，不過在事發隔天，好心協助的民眾，卻突然po出，當時的行車紀錄器畫面，因為他竟然被違停的貨車駕駛誣賴，騎士是為了閃避迴轉車輛，才會發生車禍！

好心駕駛迴轉戒護反遭汙蔑 幸行車畫面還原車禍過程（圖／民視新聞）

好心想幫忙戒護，卻反被潑髒水，差點變成肇事者，幸好行車紀錄器拍的一清二楚，畫面還原整個過程，證明好人清白。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：騎士撞違停貨車亡 好心警戒駕駛險成肇事者

