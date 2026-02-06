騎士撞違停貨車亡 熱心駕駛迴轉救人遭誣指「肇事」

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣口湖鄉在4日發生一起死亡車禍，一名68歲李姓機車騎士，撞上停在路邊的小貨車，傷重不治，車禍當下一名開著 廂 型車的駕駛，剛好在對向車道全程目擊，擔心騎士倒地會發生二次車禍，因為迴轉過去幫忙，卻被貨車駕駛誣賴是肇事者，讓 廂 型車駕駛大喊有夠冤枉。

機車沒剎車，直接撞上停在路邊的小貨車車尾，巨大撞擊聲，把周圍居民嚇一大跳，跑出來看，一輛白色廂型車開過來，停在車禍現場的後方，車上駕駛和乘客，也都下車幫忙打119報案。

消防隊趕到現場，撞上貨車的機車騎士傷勢嚴重，送醫後不治，車禍是發生在4日晚上7點半左右，騎士當時騎在雲林口湖鄉這條光明路上，不明原因，直接撞上停在路邊這輛貨車，車禍當下，這輛廂型車開到現場幫忙，車主還擷取了事發當下的行車紀錄器畫面，原因就是，當時被撞上的貨車車主，說機車騎士是為了要閃避迴轉的廂型車，才會撞上他的貨車。

廂型車駕駛說：「以防受害者有二次傷害，所以我把車停在後面，結果裡面那個貨車司機跑出來，然後就開始對警察，還是外面那些人說，是因為要閃我這台車迴轉，所以他(機車騎士)才會撞到他的貨車。」

廂型車駕駛，提供行車畫面，證明他當時看到機車撞上貨車時，他還開在對向車道，車禍發生後看到騎士噴飛倒地，他才迴轉過去幫忙，廂型車駕駛說：「抖音之類才會看到，才會發生的事情，想說台灣人應該是不至於吧，真的還好有行車紀錄器，要不然就死掉了。」

廂型車駕駛很無奈，好心幫忙卻被誣賴是肇事者，還好有行車紀錄器還原事發經過，證明自己的清白，警方勘驗影像後，也認定小貨車違停，涉及肇事責任，後續會再釐清責任歸屬。

原始連結







