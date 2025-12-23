騎士擦撞汽車「噴對向道」 慘遭遊覽車輾斃 家屬淚崩

騎士撞上汽車後噴向對向車道，捲入遊覽車車底身亡。（圖／TVBS）

台南一名騎士，23號下午四點多，行經安南區安順國小外，先與一部自小客擦撞後，人車噴到對向車道，當場遭一部遊覽車撞上捲入車底身亡，家屬趕到現場瞬間淚崩，而遊覽車上一名女乘客不慎撞到頭，導致撕裂傷送醫。

騎士撞上汽車後噴向對向車道，捲入遊覽車車底身亡。（圖／TVBS）

遊覽車突然緊急向右轉向，朝著公車站旁空地衝進去，駕駛嚇得緊急煞車。遊覽車廠商表示，司機陳述當時整部車衝過來，他反應不及，不知道撞上了什麼東西，撞完後車子就轉了過來。事發現場可見車殼碎片散落一地，死者的拖鞋、手機及隨身物品掉落在車底。警消人員趕到現場後，從車底救出被卡住的騎士，但他已經沒有了呼吸心跳。

騎士捲入車底身亡，家屬趕到現場瞬間淚崩。（圖／TVBS）

一名遊覽車乘客描述，這是一輛門診專車，司機開車速度並不快，但要閃避時已來不及，對方就衝過來了。隨著天色漸暗，死者家屬抵達現場後，看到心愛的家人不禁崩潰大哭。第六救災安和分隊小隊長陳伯禎表示，騎士被壓在輪胎底下受困，人已經明顯死亡，同時車上還有一名婦人撞到頭部，救護人員已先將她送醫。

這輛遊覽車是奇美醫院的醫療接駁車，司機來自外包廠商，車上共有7名乘客。事故發生後，車上乘客仍然驚魂未定，而這一次的撞擊也讓死者一家從此天人永隔。

