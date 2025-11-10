騎士新北大橋不明原因「自撞護欄」慘死…傷勢集中頭、手及臉部

社會中心／新北報導

新北市三重區今（10）日發生一起機車死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區今（10）日發生一起機車死亡車禍。一名曾姓男子（44歲）騎車行經新北大橋時，不明原因自摔倒地，當場沒了生命跡象；救護人員到場後，隨即將人送往醫院搶救，最終仍宣告不治。詳細案情仍待調查釐清。

警消於10日8時50分許接獲報案，新北大橋往板橋方向的機車道發生自撞車禍，立即派員前往；警消到場並經調查，曾男當時不明原因自撞護欄連人帶車倒地，全身多處擦挫傷，傷勢集中在頭、手及臉部，且當場沒了呼吸心跳，隨即將人送往醫院搶救，但仍宣告不治。

曾男不明原因自撞護欄慘死。（圖／翻攝畫面）

警方指出，全案依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄；至於詳細車禍原因，尚待進一步調查釐清。

