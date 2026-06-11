騎士毒駕追撞前車 中和警驗出「喪屍煙彈」當場逮捕

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中和警分局提供

（另開新視窗）

記者黃秋儒／新北報導

新北中和區中正路、圓通路路口昨（10）日21時許發生一起車禍，中和警分局接獲110通報後旋即派遣警力前往處置。經了解，陳姓男子(31歲)騎乘普重機車搭載乘客詹女(25歲)，沿中正路慢車道往板橋方向行駛；民眾彭女(30歲)騎乘普重機車於事故地點停等紅燈，陳男疑因施用毒品致精神狀態受影響，且未注意車前狀況，自後方追撞彭女。

中和警分局指出，被撞彭女左側鎖骨骨折及左手、左腳多處擦挫傷，送往雙和醫院救治。陳男及詹女均受有多處擦挫傷，無送醫。陳男及彭女酒測值均為0.0mg/L，無酒後駕車情事。另經警方對陳男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查獲電子菸主機1支、依托咪酯菸彈1顆，當場將其逮捕。全案警詢後依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例將陳男移送新北地檢偵辦。

中和警分局表示，針對毒駕行為，依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款及第35條第9項規定製單舉發並扣留車牌、查扣其車輛。