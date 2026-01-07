騎士沒油錢又搞丟 暖警協助順利返家

圖說：基隆市第二分局安瀾橋派出所警員林啓正。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所於5日下午見一民眾在派出所外徘徊許久，看其似乎有口難言，警員林啓正立即上前詢問。

該黃姓民眾表示早上騎乘機車外出辦事，因沒注意到所騎的機車沒油了，又剛好放在褲子口袋裡的錢，似乎因為口袋太淺的關係掉了，所以就只好慢慢地沿途推著機車返家，直到經過派出所門口時，想尋求警方協助但又不好意思開口，故才會在門外徘徊許久。林員不忍民眾在此寒冬推著機車長途步行返家，出資協助其購買汽油一罐，令其可順利返家。民眾非常感激警方的熱心協助，頻頻向警方道謝。

第二分局呼籲，如遇緊急事故或需警協助情事，可撥打110報案專線或向臨近派出所求助，警方會本於職責範圍內提供適當的幫助。