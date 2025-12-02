騎士為閃轎車「鬼切」 緊急剎車失控慘摔

彰化縣 / 綜合報導

彰化市金馬路一名機車騎士， 11月30日下午 疑似為了閃避突然往右切的轎車緊急 剎 車，導致車輛失控摔車，轎車駕駛當下沒有停車，而是繼續往前開，直到被後方熱心民眾攔下才停車。但間接導致騎士摔車，案發當下卻沒有停車查看，警方事後依涉嫌肇逃將駕駛移送偵辦。

機車騎在機車道上，但接著一亮橘色轎車打了方向燈往右切，就怕會撞上，機車騎士緊急煞車，但因此機車失控人車倒地，這時轎車駕駛沒有停車，方向燈繼續打，往前開了一段距離，才被後方熱心的機車騎士攔下來。

車禍發生在彰化市金馬路，30日當天下午這輛轎車駕駛疑似要臨停路邊，突然往右切，機車騎士反應不及摔車，但當下第一時間駕駛卻沒有立刻停車，目擊民眾陳永聰說：「我就一直按著喇叭，按很大聲都沒有放，剛好旁邊的有騎摩托車的朋友，看到就跟我一起追。」

機車騎士沒有生命危險，能自己站起來，但右手疑似骨折，救護人員在現場用三角巾幫忙固定，接著將人送上救護車送醫，東區消防分隊隊員陳慶錡說：「雙手有擦傷，右肩抬不起來，我們經過評估之後，發現右肘可能有骨折或脫臼的情形。」

彰化交通分隊小隊長林志煌說：「雙方酒測值為零，普通重型機車送醫治療幸無大礙，肇事原因尚待釐清中。」警方初步調查，轎車跟機車雖然沒有發生碰撞，但轎車駕駛要靠邊停車突然往右切，間接導致騎士摔車，當下卻沒有停車，還往前開了一段，警方事後以涉嫌肇逃將駕駛移送偵辦。

