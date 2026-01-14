騎士煞不住壓線！被開單「闖紅燈」 嗆警：死要錢

台中一名男子騎車違規，被員警開了一張闖紅燈的罰單，氣得跟員警理論。（圖／Threads@jordan700712授權提供）





台中一名男子騎車違規，被員警開了一張闖紅燈的罰單，氣得跟員警理論，還強調自己只是煞車不及，沒騎過路口怎麼能算闖紅燈，甚至罵警方死要錢。不過警方解釋，只要車身壓到斑馬線、影響行人路權，就已經構成闖紅燈。

員警vs.遭開單騎士：「那我不要拿罰單啊，（沒關係），對啊我去申訴，因為我根本沒怎樣啊，對啊你在那邊亂開單啊，莫名其妙。」

男子被攔下開罰後相當不滿，不斷跟員警理論。員警vs.遭開單騎士：「搶業績啊，（不是搶業績啊，你都已經跨到），那是因為黃燈，我煞車來不及，我說過了，你可以去調路口監視器，我根本沒闖紅燈啊，我是停在這裡好嗎，你可不要亂開單啊。」

男子認為自己只是不小心超越停止線，卻被開闖紅燈的罰單，根本不合理。員警vs.遭開單騎士：「死要錢是嗎，（嘴巴放乾淨一點），蛤什麼，（我說你嘴巴放乾淨一點），我沒有怎樣啊，我怎麼了嗎，（你不是說什麼死要錢嗎），我說我死要錢不行嗎，我自己死要錢對啊，我愛錢不行嗎，對啊我沒有怎樣吧。」

男子狂罵死要錢，高EQ的警察也快忍不住。

其他民眾：「我記得超越停止線好像就不行了，還是只能摸摸鼻子認了吧，雖然說沒有闖過去，可是違規就是違規。」

其他民眾：「我覺得這樣開罰單是有點不太合理，在斑馬線之前停下來，我都覺得還可以。」

事發在13日台中北屯大連路，男子說自己看到黃燈轉紅燈，想要減速但來不及，機車超過停止線，停在斑馬線前面，他認為自己最多算是未依規定行駛，還沒到闖紅燈的程度。第五分局水湳副所長鄭建明：「發現民眾騎乘機車，於路口號誌顯示紅燈時，超越停止線，且停於行人穿越道上。」

不過警方解釋，男子停車時，已經壓到斑馬線，會影響其他行人通行，所以構成闖紅燈，但如果只是前輪壓到停止線，不會擋到其他車，才算是紅燈越線，這兩張罰單金額最高差了3倍，男子事後也說自己要去申訴，不過違規事實明確，恐怕最後還是得乖乖掏錢，繳罰單買個教訓。

