騎士疑為閃車失控衝撞 台東近70年素食老店受波及

20號晚上十點多，一部機車無預警衝進店內，把生財設備撞到東倒西歪，還好當時是離峰時間沒人傷亡。（圖／翻攝Threads_taitung_su）

台東市區寶桑路一間近70年的名店，20號晚上十點多，遇到一場驚險車禍，一部機車無預警衝進店內，把生財設備撞到東倒西歪，還好當時是離峰時間沒人傷亡，但一度嚇壞了所有人，而經過了解，跟路口沒有紅綠燈有關。

事發當時，機車突然從右側出現並直接衝進路邊店家。雖然沒有撞到人，但店內的小狗受到驚嚇，急忙逃出店外。被撞店家蘇信維表示，他的母親因面向外面，及時看到並有所反應，稍微躲開了一下，若她站在中間位置被直接撞上，後果可能會相當嚴重。被撞店家媳婦也提到，婆婆雖然受到一些驚嚇，但慶幸人沒有受傷。

事發當時，雖然沒有撞到人，但店內的小狗受到驚嚇，急忙逃出店外。（圖／翻攝Threads_taitung_su）

這起事故導致店內的醬料和玻璃碎裂，桌椅也需要整理。蘇信維認為，騎士可能是受到驚嚇，來不及煞車才直接撞進店內。這間素食老店已有近70年歷史，傳承至第四代，以炭燒肉燥的米糕及乾麵聞名，平時用餐時間人潮絡繹不絕。因為這次事故，店家不得不停業一天才能恢復營業。

這間素食老店已有近70年歷史，傳承至第四代，以炭燒肉燥的米糕及乾麵聞名。（圖／TVBS）

台東警分局寶桑所長羅郁瑄說明，騎士曾男不慎撞進附近素食店內，導致他本人及店內員工林女兩人受傷，所幸傷勢無大礙。這間店家開業以來首次遇到這種情況。由於附近聚集許多美食店家，雖然該路口沒有設置紅綠燈，但車速通常不快，很少發生意外。事故地點的小客車路徑是主幹道，而機車則是行駛在支線上，確切的事故原因仍需警方進一步調查釐清。

