騎士疑閃避違停車輛而追撞貨車 中和警迅速到場完成事故處置

中和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市中和區景平路一帶今（16）日10時許發生一起交通事故，一名蘇姓男子(36歲)駕駛大貨車，沿景平路外側車道往新店方向直行時，同向曾女(68歲)騎乘普重機車疑似為閃避路邊黃線違停車輛往左切而追撞大貨車車尾。

中和警分局指出，中和警方接獲通報後，立即由交通分隊員警到場處置。現場蘇男無受傷，後車尾保險桿凹陷；曾女右小腿受傷，意識清醒無生命危險，送往新店慈濟醫院急救，機車車殼多處擦傷。雙方酒測值均為0，無飲酒情事。

廣告 廣告

中和警分局表示，針對黃線違規停車部分，警方依違反《道路交通管理處罰條例》第56 條1項第4款舉發。交通分隊依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業。