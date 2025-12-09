騎士疑闖紅燈碰撞卡車底 熱心路人合力抬車搶救

南投縣 / 綜合報導 南投市發生連環撞逃逸車禍，一名71歲老翁開車，短短1分鐘內開了800公尺，卻接連發生3起事故，他先擦撞一輛路旁轎車，但是他沒有停下，繼續追撞行駛中的機車和微電車，造成騎機車的警專學生摔車輕傷，騎微電車的69歲男子腦內出血重傷，見義勇為的民眾趕快攔下男子的車輛，男子雖然沒有酒駕，卻坐在駕駛座上沒有開口說話，一直到被帶進警局偵訊，他還是一語不發，而警方調查，老翁先前已經在高速公路肇事，為了趕赴同學會，短短時間肇事四次，是否是吃慢性病藥，影響注意力，有待釐清。騎白色機車的警專學生，行駛在南投市南崗路，下一秒，一輛黑色轎車從後方追撞，警專生連人帶車摔倒，幸好他及時縮起身體，翻滾一圈化解衝擊力，但也痛得一時站不起來，目擊民眾說：「滑行了20，30公尺。」20秒後，黑色轎車又追撞另一名騎微電車的69歲李姓男子，李姓男子整個人撲倒在地，連安全帽也噴飛。目擊民眾說：「撞到了，安全帽已經飛出來了。」李姓男子頭部撞傷，幸好車禍地點對面就是消防隊，救護車緊急把他送醫，而目擊民眾看到黑色轎車連續肇事逃逸，一路緊追在後，終於攔下車子，見義勇為民眾VS.肇事男子說：「撞到人，太離譜了，還完全沒有意識。」肇事的71歲陳姓駕駛，坐在駕駛座上，兩眼茫然不發一語，似乎不知道發生了什麼事，警方把他強制帶出車外調查，男子在12點16分左右，先擦撞路旁汽車，半分鐘後撞到警專學生機車，接著又撞到李姓男子的微電車，1分鐘內開了800公尺3連撞，最後被民眾攔下，受傷的19歲警專生，肩膀和手都有擦傷。受傷鄭姓警專生說：「身體上的反應，就是我沒有想法，就是一個動作，然後我就這樣縮起來。」李姓男子疑似腦內出血，被送回高雄治療，而肇事的陳姓男子，在派出所內還是一句話都不說，肇事男子外甥說：「(開車)下來南投這邊參加同學會，(男子)最近就是心臟有一點狀況，他有吃了醫院開的藥。」親友透露，男子住台中，一個月前聚餐時狀況還正常，不清楚為什麼會發生這種事，而就在他開車前往南投參加同學會時，還在高速公路發生擦撞事故，算一算這趟路，一共肇事4次，肇事陳姓男子沒有酒駕、毒駕，是否因為服用心臟疾病藥物，導致他開車出狀況，還要進一步釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話