騎士看傻！鳳山「汽車版高雄式左轉」出沒 自小客逆向秒轉將重罰

記者洪正達／高雄報導

有自小客在鳳山區與青年路與自由路口「高雄式左轉」，讓路人當場傻眼。（圖／翻攝GoogleMaps）

高雄市過去因騎士普遍採用「高雄式左轉」，也就是「先逆向再左轉」的方式，閃避至少2次停等紅綠燈，此行為被笑稱為高雄特產，近年來在警方嚴加取締下已經有改善，不過日前在鳳山區卻出現一輛自小客也採取此方式左轉，讓路人相當傻眼並拍下PO網，對此，警方表示，將對該名駕駛開罰最高600元以上1800元以下罰鍰。



從畫面中可以發現，該輛銀色自小客從自由路逆向後，先閃避一群綠燈直行的機車後，立即左轉進青年路，讓路口正在等紅的騎士當場傻眼，儼然成為汽車版的「高雄式左轉」。

廣告 廣告

鳳山分局指出，有關民眾11日於網路貼文，指出在青年路二段與自由路口有車輛違規，經檢視影片內容，該名駕駛人確實違反「不依規定駛入來車道」，將依法開罰600元以上1800元以下罰鍰，警方呼籲，駕車上路務必遵守交通規則，以維護用路人交通安全。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

男子「肉身擋小黃」站路口 ！路人以為 「八點檔要來了」警方揭實情

欸害！高雄富邦聯開案「致命巨鐵片」飛砸落下毀數車…重罰還被勒令停工

高雄88交流道前「無減速衝撞」180萬「勝利衝鋒」WRX被撞爛燒成廢鐵

高雄女消防隊借廁所…16週胎兒「意外小產」明顯死亡 警方深入調查中

