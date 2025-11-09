騎士神級載貨！巨大水塔橫躺後座「只見雙腳撐地」 網驚：台版真魔術表演

機車後座載「水塔本人」整桶打橫綁好綁滿，網笑：台灣機車版變形金剛。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

高雄街頭再度出現驚奇一幕5日晚間7點多，有民眾行經三民區澄清路與建國路口時，眼前一幕讓他驚呆前方1輛機車後座居然橫放著1整桶「水塔本人」，水塔體積巨大，幾乎把騎士整個人掩埋，只露出兩條腿撐著地板等紅燈，場面既荒謬又令人忍不住笑出聲。

目擊者將畫面PO上網後，立即引發網友瘋傳與熱議。從照片可見，水塔被五花大綁，牢牢固定在後座上，顯然騎士深怕它掉落。但問題是那可不是小包裹，而是整桶超大水塔，騎士的坐墊空間幾乎被完全佔據，只能半蹲半站支撐機車，等紅燈時看起來宛如「人肉支架」。

網友留言笑翻：「這是『水塔界的特斯拉』吧！」、「這樣都能載，貨車都哭了！」、「沒有機車載不了的東西，只有不會綁的駕駛」、「看過印度機車載山羊的，沒想到台灣也能跟上國際潮流！」更有人打趣表示，「這代表台灣人真的很拼，連水塔都要親自載回家。」

不過再怎麼「創意運送」，違規仍是事實。警方指出，該名騎士於5日晚間約7點45分行經澄清路與建國路口時，後座載運物品的寬度與高度明顯超過法定限制。雖未接獲現場報案，但經影像比對確認違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰，將依法舉發，警方提醒，機車載運物品必須確保行車安全，過大或遮蔽視線皆屬違規，也可能造成嚴重意外。

