騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

台北捷運中山站外事發地點，現場佈滿鮮花。（圖／黃耀徵攝）

台北市中山站前12月19日發生駭人聽聞的攻擊事件，27歲男子張文手持長刀，在街頭無差別行兇，造成一名37歲蕭姓保全不幸身亡。當時蕭男騎機車行經南京西路，於中山捷運站外等紅燈時，疑似因為禮讓張文先行而成為攻擊目標，竟遭對方「一刀抹頸」，當場血流如注，送醫後仍宣告不治。事發後，命案現場湧入大量民眾獻花哀悼死者，其中一張蕭男的姊姊寫的紙條，令人感到哀戚。

目擊者指出，蕭姓騎士與張文在路口對眼後，原以為對方只是路人，因此騎士停下禮讓，但張文卻突然持刀靠近，對其頸部猛然劃下，導致騎士倒臥血泊、上半身被鮮血染紅。當時的畫面令人震撼，不少現場目擊民眾難以置信，也對蕭男的遭遇感到哀傷與憤怒。

案發後，蕭男的家屬隨即前往派出所協助調查，過程中蕭男的姊姊悲憤表示：「他殺了我弟弟！」據了解，當時蕭男正準備騎車前往工作地點，沒想到這一趟路卻成為人生的終點。

事件引發社會各界高度關注，大量市民陸續前往案發地點獻花悼念。其中一張貼在燈桿上的手寫紙條特別引人注意，據悉，這是蕭男的姊姊親筆所寫，紙條內容寫道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我......我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」信中情感真摯，令人鼻酸。

死者姊姊寫給弟弟的紙條，字字血淚。（圖／翻攝Threads／@minche.tsai_0412）

